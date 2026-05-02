В субботу, 2 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) триумфально завершила выступление на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Украинка стала победительницей соревнований, одолев в финальном противостоянии в двух сетах так называемую российскую "нейтралку" Мирру Андрееву (№8 WTA) со счетом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Украинская теннисистка по ходу поединка четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из четырех брейк-пойнтов.

Вашему вниманию видео матча Марта Костюк - Мирра Андреева:

WTA 1000, Мадрид, Испания

Финал

Марта Костюк (Украина) - Мирра Андреева (нейтральный статус) 6:3, 7:5

Для Костюк эта победа стала дебютной на турнире уровня WTA 1000. Ранее украинка выиграла соревнования WTA 250 в Остине в 2023 году, а две недели назад завоевала титул на турнире WTA 250 в Руане.

В понедельник украинская теннисистка поднимется на рекордное для себя 15-е место в мировом рейтинге WTA.

