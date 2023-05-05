Гран-при Майами: расписание и результаты

В Майами пройдет пятый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Майами - самый молодой в календаре Формулы 1. Этот статус он не потеряет, даже когда чуть позже пройдет Гран-при Лас-Вегаса, ведь гонка в Неваде уже проходила в 1981 и 1982 годах.

Впервые гонка в Майами-Гарденс прошла в прошлом году. Несмотря на то, что Феррари по итогам квалификации заняла весь первый ряд, победу в заезде праздновал Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Трасса была спроектирована дизайнерами трасс Ф1 Apex Circuit Design, а построена возле Хард Рок Стэдиум. За гонку пилоты проходят дистанцию в 57 кругов (308 326 м). Длина одного круга составляет 5412 м.

Конфигурация Международного автодрома Майами

Расписание и результаты заездов Гран-при Майами-2023

Пятница, 5 мая

21:00 - первая практика

Суббота, 6 мая

00:30 - вторая практика

19:30 - третья практика

23:00 - квалификация

Воскресенье, 7 мая

22:30 - Гран-при Майами

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.