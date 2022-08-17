Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций – это новый турнир УЕФА, который в сезоне-2022/23 пройдет только во второй раз. Турнир начнется 14 июня 2022 и завершится 7 июня 2023 года.
Финальный поединок Лиги конференций-2022/22 пройдет в Праге (Чехия) на домашней арене местной Славии Эден Арена (также известная как Синобо Стэдиум).
Действующим чемпионом турнира является итальянская Рома. Именно "волки" победили в первом в истории розыгрыша турнира, одолев в финале нидерландский Фейенорд.
Следует отметить, что из-за полномасштабного вторжения соседней страны-террориста на территорию Украины УЕФА приняло решение об отстранении команд из РФ от участия в этом розыгрыше Лиги конференций.
Расписание жеребьевок Лиги Европы
14 июня 2022 – первый раунд квалификации;
15 июня 2022 – второй раунд квалификации;
18 июля 2022 – третий раунд квалификации;
2 августа 2022 – плей-офф раунд квалификации;
26 августа 2022 – жеребьевка группового этапа;
7 ноября 2022 – жеребьевка стыковых матчей;
24 февраля 2023 – жеребьевка 1/8 финала;
17 марта 2023 – жеребьевка 1/4, 1/2 и финала.
Расписание матчей Лиги конференций
Квалификация:
7 июля 2022 – первые матчи первого раунда квалификации;
14 июля 2022 – ответные матчи первого раунда квалификации;
21 июля 2022 – первые матчи второго раунда квалификации;
28 июля 2022 – ответные матчи второго раунда квалификации;
4 августа 2022 – первые матчи третьего раунда квалификации;
11 августа 2022 – ответные матчи третьего раунда квалификации;
18 августа 2022 – первые матчи плей-офф раунда квалификации;
25 августа 2022 – ответные матчи плей-офф раунда квалификации.
Групповой этап:
8 сентября 2022 – первый тур;
15 сентября 2022 – второй тур;
6 октября 2022 – третий тур;
13 октября 2022 – четвертый тур;
27 октября 2022 – пятый тур;
3 ноября 2022 – шестой тур.
Плей-офф:
16 февраля 2023 – первые стыковые матчи;
23 февраля 2023 – стыковые ответные матчи;
9 марта 2023 – первые матчи 1/8 финала;
16 марта 2023 – ответные матчи 1/8 финала;
13 апреля 2023 – первые матчи 1/4 финала;
20 апреля 2023 – ответные матчи 1/4 финала;
11 мая 2023 – первые матчи полуфиналов;
18 мая 2023 – ответные матчи полуфиналов;
7 июня 2023 – финал.
Результаты матчей
Плей-офф кваліфікації
Первые матчи
Среда, 17 августа
Юргорден (Швеция) - АПОЭЛ (Кипр)
Четверг, 18 августа
Ракув (Польша) - Славия Прага (Чехия)
Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Ницца (Франция)
Мольде (Норвегия) - Вольфсберг (Австрия)
РФС (Латвия) - Линфилд (Северная Ирландия)
Словацко (Чехия) - АИК (Швеция)
ЦСКА София (Болгария) - Базель (Швейцария)
Янг Бойз (Швейцария) - Андерлехт (Бельгия)
Университатя Крайова (Румыния) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
Истанбул Башакшехир (Турция) - Антверпен (Бельгия)
Вадуц (Лихтенштейн) - Рапид Вена (Австрия)
Зрински (Босния и Герцеговина) - Слован Братислава (Словакия)
Марибор (Словения) - Клуж (Румыния)
Кельн (Германия) - Фехервар (Венгрия)
Лех Познань (Польша) - Дюделанж (Люксембург)
Стяуа (Румыния) - Викинг (Норвегия)
Вест Хэм (Англия) - Виборг (Дания)
Вильярреал (Испания) - Хайдук Сплит (Хорватия)
АЗ Алкмар (Нидерланды) - Жил Висенте (Португалия)
Партизан (Сербия) - Хамрун (Мальта)
Фиорентина (Италия) - Твенте (Нидерланды)
Шкупи (Македония) - Баллкани (Косово)
Ответные матчи
Вторник, 23 августа
АПОЭЛ (Кипр) - Юргорден (Швеция)
Третий отборочный раунд
Ответные матчи
Четверг, 11 августа
Кызылжар (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:0
Тобол (Казахстан) - Зриньски (Босния и Герцеговина) - 1:1
Ракув (Польша) - Спартак Трнава (Словакия) - 1:0
Базель (Швейцария) - Брондбю (Дания) - 2:1 (3:1 пен.)
Коньяспор (Турция) - Вадуц (Лихтенштейн) - 2:4
Петрокуб (Молдова) - Фехервар (Венгрия) - 1:2
Твенте (Нидерланды) - Чукарички (Сербия) - 4:1
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Лугано (Швейцария) - 3:1
ЧФР Клуж (Румыния) - Шахтер Солигорск (Беларусь) - 1:0
Юргорден (Швеция) - Сепси (Румыния) - 3:1
Антверпен (Бельгия) - Лиллестрем (Норвегия) - 2:0
Панатинаикос (Греция) - Славия Прага (Чехия) - 1:1
Стяуа (Румыния) - ДАК 1904 (Словакия) - 1:0
Университатя (Румыния) - Заря (Украина) - 3:0
Истанбул Башакшехир (Турция) - Брейдаблик (Исландия) - 3:0
Андерлехт (Бельгия) - Пайде (Эстония) - 3:0
Арис Салоники (Греция) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) - 2:1
Клаксвик (Фарерские острова) - Балкани (Косово) - 2:1 (3:4 пен.)
Левски (Болгария) - Хамрун (Мальта) - 1:2 (1:4 пен.)
Слайго Роверс (Ирландия) - Викинг (Норвегия) - 1:0
Хибернианс (Мальта) - РФШ (Латвия) - 1:3
Шкендия (Македония) - АИК (Швеция) - 1:1 (2:3 пен.)
Лех (Польша) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 4:1 д.в.
Рапид Вена (Австрия) - Нефтчи Баку (Азербайджан) - 2:0 д.в.
Сент-Патрикс (Ирландия) - ЦСКА София (Болгария) - 0:2
АЗ Алкмар (Нидерланды) - Данди Юнайтед (Шотландия) - 7:0
Жил Висенте (Португалия) - Рига (Латвия) - 4:0
Кишварда (Венгрия) - Мольде (Норвегия) - 2:1
Янг Бойз (Швейцария) - КуПС (Финляндия) - 3:0
Среда, 10 августа
Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0
Вторник, 9 августа
Гзира (Мальта) - Вольфсберг (Австрия) - 0:4
Б-36 (Фарерские острова) - Виборг (Дания) - 1:2
Первые матчи
Среда, 3 августа
Виборг (Дания) - Торсхавн (Фарерские острова) - 3:0
Рига (Латвия) - Жил Висенте (Португалия) - 1:1
Вольфсберг (Австрия) - Гзира (Мальта) - 0:0
Дун.Стреда (Словакия) - Стяуа (Румыния) - 0:1
Четверг, 4 августа
Викингур - Лех - 1:0
РФШ - Хибернианс - 1:1
Балкани - Клаксвик - 3:2
Зриньски - Тобол - 1:0
Шахтер Солигорск - ЧФР Клуж - 0:0
Спартак Трнава - Ракув - 0:2
КуПС - Янг Бойз - 0:2
Брондбю - Базель - 1:0
АИК - Шкендия - 1:1
Пайде - Андерлехт - 0:2
Лиллестрем - Антверпен - 1:3
Викинг - Слайго Роверс - 5:1
ЦСКА София - Сент-Патрикс - 0:1
Брейдаблик - Истанбул Башакшехир - 1:3
Хайдук - Витория Гимарайнш - 3:1
Данди Юнайтед - Алкмаар - 1:0
АПОЕЛ - Кызыл-жар - 1:0
Мольде - Кишварда - 3:0
Заря - Университатя - 1:0
Нефтчи - Рапид Вена - 2:1
Вадуц - Конияспор - 1:1
Лугано - Хапоэль Бен-Шева - 0:2
Сепси - Юргорден - 1:3
Фехервар - Петрокуб - 5:0
Маккаби Т-А - Арис - 2:0
Славия - Панатинаикос - 2:0
Хамрун Спартанс - Левски - 0:1
Чукарички - Твенте - 1:3
Второй раунд квалификации
Ответные матчи
Вторник, 26 июля
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Тобол (Казахстан) - 0:1
Баллкани (Косово) - Ла Фиорита (Сан-Марино) - 6:0
ТНС (Уэльс) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 0:0
Среда, 27 июля
Интер Эскальдес (Андорра) - ЧФР (Румыния) - 1:1
АИК (Швеция) - Ворскла (Украина) - 2:0
Клаксвик (Фарерские острова) - Сутьеска (Черногория) - 1:0
Гомель (Беларусь) - Арис (Греция) - 1:2
Четверг, 28 июля
Астана (Казахстан) - Ракув (Польша) - 0:1
Габала (Азербайджан) - Фехервар (Венгрия) - 2:1
Кишварда (Венгрия) - Кайрат (Казахстан) - 1:0
Милсами (Молдова) - КуПС (Финляндия) - 1:4
Пайде (Эстония) - Арарат-Армения (Армения) - 0:0 (5:3, пен.)
Эльфсборг (Швеция) - Мольде (Норвегия) - 1:2
Маккаби Нетания (Израиль) - Истанбул Башахшехир (Турция) - 0:1
АПОЭЛ (Кипр) - Ботев (Болгария) - 2:0
Виборг (Дания) - Судува (Литва) - 1:0
Викинг (Норвегия) - Спарта Прага (Чехия) - 2:1
Динамо Батуми (Грузия) - Лех (Польша) - 1:1
Левадия (Эстония) - Хиберниас (Мальта) - 1:1
Лиллестрем (Норвегия) - Сейняйоки (Финляндия) - 5:2
Нефтчи (Азербайджан) - Арис Лимасол (Кипр) - 3:0
Ньютаун (Уэльс) - Спартак Тр (Словакия) - 1:2
Олимпия Любляна (Словения) - Сепси (Румыния) - 2:1
Раднички Н (Сербия) - Гзира (Мальта) - 3:3 (1:3, пен)
Славия (Чехия) - Сент-Джозеф (Гибралтар) - 7:0
Рига (Латвия) - Ружомберок (Словакия) - 2:1
ЦСКА София (Болгария) - Македония (Северная Македония) - 4:0
Юрдоген (Швеция) - Риека (Хорватия) - 2:0
Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Зиря (Азербайджан) - 0:0
ПАОК (Греция) - Левски (Болгария) - 1:1
ФКСБ (Румыния) - Сабутало (Грузия) - 4:2
Университатя Крайова (Румыния) - Влазния (Албания) - 3:0
Лехия (Польша) - Рапид Вена (Австрия) - 1:2
Брондбю (Дания) - Погонь (Польша) - 4:0
Вадуц (Лихтейнштейн) - Копер (Словения) - 1:1
Динамо Минск (Беларусь) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - 0:1
Дрита (Косово) - Антверпен (Бельгия) - 0:2
Коньяспор (Турция) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0
Лячи (Албания) - Петрокуб (Молдова) - 1:4
Мура (Словения) - Сент-Патрикс (Ирландия) - 0:0 (5:6, пен)
Слайго Роверс (Ирландия) - Мазервелл (Шотландия) - 2:0
Чукарички (Сербия) - Расинг Юнион (Люксембург) - 4:0
Хамрун (Мальта) - Вележ (Босния и Герцеговина) - 1:0
Шкендия (Северная Македония) - Валмиера (Латвия) - 3:1
Янг Бойз (Швейцария) - Лиепая (Латвия) - 3:0
Будучность (Черногория) - Брейдаблик (Исландия) - 2:1
Осиек (Ховатия) - Кызыл-Жар (Казахстан) - 0:2
Тре Фиори (Сан-Марино) - Б-36 (Фарерские острова) - 0:0
Тузла Сити (Босния и Герцеговина) - АЗ Алкмаар (Нидерланды) - 0:4
Дун.Стреда (Словакия) - Викингур (Фарерские острова) - 2:0
Зриньски (Хорватия) - Тирана (Албания) - 3:2
Крузейдерс (Северная Ирландия) - Базель (Швейцария) - 1:1
Пушкаш-Академия (Венгрия) - Витория (Португалия) - 0:0
Первые матчи
Вторник, 19 июля
Тирана (Албания) - Зриньски (Хорватия) - 0:1
Хиберниас (Мальта) - Левадия (Эстония) - 3:2
Ла Фиорита (Сан-Марино) - Баллкани (Косово) - 0:4
Среда, 20 июля
Ботев (Болгария) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:0
Викингур (Фарерские острова) - Дун.Стреда (Словакия) - 0:2
Сутьеска (Черногория) - Клаксвик (Фарерские острова) - 0:0
Четверг, 21 июля
Кызыл-Жар (Казахстан) - Осиек (Ховатия) - 1:2
Тобол (Казахстан) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - 2:0
Кайрат (Казахстан) - Кишварда (Венгрия) - 0:1
Лиепая (Латвия) - Янг Бойз (Швейцария) - 0:1
Арарат-Армения (Армения) - Пайде (Эстония) - 0:0
Валмиера (Латвия) - Шкендия (Северная Македония) - 1:2
Македония (Северная Македония) - ЦСКА София (Болгария) - 0:0
Лех (Польша) - Динамо Батуми (Грузия) - 5:0
Сабутало (Грузия) - ФКСБ (Румыния) - 1:0
Зиря (Азербайджан) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) - 0:3
Сейняйоки (Финляндия) - Лиллестрем (Норвегия) - 0:1
Мольде (Норвегия) - Эльфсборг (Швеция) - 4:1
Копер (Словения) - Вадуц (Лихтейнштейн) - 0:1
КуПС (Финляндия) - Милсами (Молдова) - 2:2
Судува (Литва) - Виборг (Дания) - 0:1
Погонь (Польша) - Брондбю (Дания) - 1:1
Ружомберок (Словакия) - Рига (Латвия) - 0:3
Гзира (Мальта) - Раднички Н (Сербия) - 2:2
Фехервар (Венгрия) - Габала (Азербайджан) - 4:1
Рапид Вена (Австрия) - Лехия (Польша) - 0:0
Сент-Джозеф (Гибралтар) - Славия (Чехия) - 0:4
Б-36 (Фарерские острова) - Тре Фиори (Сан-Марино) - 1:0
Базель (Швейцария) - Крузейдерс (Северная Ирландия) - 2:0
Антверпен (Бельгия) - Дрита (Косово) - 0:0
Петрокуб (Молдова) - Лячи (Албания) - 0:0
Левски (Болгария) - ПАОК (Греция) - 2:0
Ворскла (Украина) - АИК (Швеция) - 3:2
Спарта Прага (Чехия) - Викинг (Норвегия) - 0:0
ЧФР (Румыния) - Интер Эскальдес (Андорра) - 3:0
Арис Лимасол (Кипр) - Нефтчи (Азербайджан) - 2:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Динамо Минск (Беларусь) - 2:1
Истанбул Башахшехир (Турция) - Маккаби Нетания (Израиль) - 1:1
Арис (Греция) - Гомель (Беларусь) - 5:1
Сепси (Румыния) - Олимпия Любляна (Словения) - 3:1
Расинг Юнион (Люксембург) - Чукарички (Сербия) - 1:4
Вележ (Босния и Герцеговина) - Хамрун (Мальта) - 0:1
Спартак Тр (Словакия) - Ньютаун (Уэльс) - 4:1
АЗ Алкмаар (Нидерланды) - Тузла Сити (Босния и Герцеговина) - 1:0
Риека (Хорватия) - Юрдоген (Швеция) - 1:2
Сент-Патрикс (Ирландия) - Мура (Словения) - 1:1
Мазервелл (Шотландия) - Слайго Роверс (Ирландия) - 0:1
Влазния (Албания) - Университатя Крайова (Румыния) - 1:1
БАТЭ (Беларусь) - Коньяспор (Турция) - 0:3
Ракув (Польша) - Астана (Казахстан) - 5:0
Брейдаблик (Исландия) - Будучность (Черногория) - 2:0
Викингур Рейкьявик (Исландия) - ТНС (Уэльс) - 2:0
Витория (Португалия) - Пушкаш-Академия (Венгрия) - 3:0
Первый раунд квалификации
Ответные матчи
Вторник, 12 июля
Дрита (Косово) - Интер Турку (Финляндия) - 3:0
Четверг, 14 июля
Лиепая (Латвия) - Гиляни (Косово) - 3:1
Академия Пандев (Македония) - Лехия (Польша) - 1:2
Европа (Гибралтар) - Викингур (Фарерские острова) - 1:2
Арарат (Армения) - Шкендия (Македония) - 2:2
Пайде (Эстония) - Динамо Тбилиси (Грузия) - 2:2
Милсами (Молдова) - Паневежис (Литва) - 2:0
Кауно Жальгирис (Литва) - Ружомберок (Словакия) - 0:0
Тузла Сити (Босния и Герцеговина) - Тре Пенне (Сан-Марино) - 6:0
Сейняйоки (Финляндия) - Флора (Эстония) - 4:2
Дила (Грузия) - КуПС (Финляндия) - 0:0
Атлетик Эскальдес (Андорра) - Гзира Юнайтед (Мальта) - 0:1
Б-36 (Фарерские острова) - Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - 4:0
Петрокуб (Молдова) - Флориана (Мальта) - 1:0
Рига (Латвия) - Дерри Сити (Ирландия) - 2:0
Хамрун Спартанс (Мальта) - Алашкерт (Армения) - 4:1
Мура (Словения) - Сфынтул Георге (Молдова) - 2:1
Лапи (Косово) - Будучность (Черногория) - 2:2
Слайго Роверс (Ирландия) - Бала Таун (Уэльс) - 1:1
Партизани (Албания) - Сабуртало (Грузия) - 0:2
КР Рейкьявик (Исландия) - Погонь (Польша) - 1:0
Ларн (Северная Ирландия) - Сент-Джозефс (Гибралтар) - 0:1
Тре Фиори (Сан-Марино) - Фола (Люксембург) - 3:1
КР Рейкьявик (Исландия) - Динамо Минск (Беларусь) - 1:0
Искра (Черногория) - Лячи (Албания) - 0:1
Клифтонвилл (Северная Ирландия) - ДАК-1904 (Словакия) - 0:3
Крузейдерс (Северная Ирландия) - Мэгпайс (Гибралтар) - 3:1
Брейдаблик (Исландия) - СО Санта-Колома (Андорра) - 4:1
Первые матчи
Вторник, 5 июля
Гзира Юнайтед (Мальта) - Атлетик Эскальдес (Андорра) - 1:1
Сент-Джозефс (Гибралтар) - Ларн (Северная Ирландия) - 0:0
Среда, 6 июля
Интер Турку (Финляндия) - Дрита (Косово) - 1:0
Викингур (Фарерские острова) - Европа (Гибралтар) - 1:0
Четверг, 7 июля
Алашкерт (Армения) - Хамрун Спартанс (Мальта) - 1:0
Брейдаблик (Исландия) - СО Санта-Колома (Андорра) - 1:0
Паневежис (Литва) - Милсами (Молдова) - 0:0
КуПС (Финляндия) - Дила (Грузия) - 2:0
Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - Б-36 (Фарерские острова) - 2:0
Сабуртало (Грузия) - Партизани (Албания) - 0:1
Погонь (Польша) - КР Рейкьявик (Исландия) - 4:1
Мэгпайс (Гибралтар) - Крузейдерс (Северная Ирландия) - 2:1
Флора (Эстония) - Сейняйоки (Финляндия) - 1:0
Ружомберок (Словакия) - Кауно Жальгирис (Литва) - 2:0
Динамо Тбилиси (Грузия) - Пайде (Эстония) - 2:3
Сфынтул Георге (Молдова) - Мура (Словения) - 1:2
Олимпия Любляна (Словения) - Дифферданж (Люксембург) - 1:1
Флориана (Мальта) - Петрокуб (Молдова) - 0:0
Лячи (Албания) - Искра (Черногория) - 0:0
Гиляни (Косово) - Лиепая (Латвия) - 1:0
Бала Таун (Уэльс) - Слайго Роверс (Ирландия) - 1:2
Фола (Люксембург) - Тре Фиори (Сан-Марино) - 0:1
Динамо Минск (Беларусь) - КР Рейкьявик (Исландия) - 1:1
Шкендия (Македония) - Арарат (Армения) - 2:0
Торсхавн (Фарерские острова) - Ньютаун (Уэльс) - 1:0
Лехия (Польша) - Академия Пандев (Македония) - 4:1
Будучность (Черногория) - Лапи (Косово) - 2:0
ДАК-1904 (Словакия) - Клифтонвилл (Северная Ирландия) - 2:1
Тре Пенне (Сан-Марино) - Тузла Сити (Босния и Герцеговина) - 0:2
Дерри Сити (Ирландия) - Рига (Латвия) - 0:2