Вашему вниманию календарь и результаты всех матчей Лиги конференций сезона-2022/23.

Лига конференций – это новый турнир УЕФА, который в сезоне-2022/23 пройдет только во второй раз. Турнир начнется 14 июня 2022 и завершится 7 июня 2023 года.

Финальный поединок Лиги конференций-2022/22 пройдет в Праге (Чехия) на домашней арене местной Славии Эден Арена (также известная как Синобо Стэдиум).

Действующим чемпионом турнира является итальянская Рома. Именно "волки" победили в первом в истории розыгрыша турнира, одолев в финале нидерландский Фейенорд.

Следует отметить, что из-за полномасштабного вторжения соседней страны-террориста на территорию Украины УЕФА приняло решение об отстранении команд из РФ от участия в этом розыгрыше Лиги конференций.

Расписание жеребьевок Лиги Европы

14 июня 2022 – первый раунд квалификации;

15 июня 2022 – второй раунд квалификации;

18 июля 2022 – третий раунд квалификации;

2 августа 2022 – плей-офф раунд квалификации;

26 августа 2022 – жеребьевка группового этапа;

7 ноября 2022 – жеребьевка стыковых матчей;

24 февраля 2023 – жеребьевка 1/8 финала;

17 марта 2023 – жеребьевка 1/4, 1/2 и финала.

Расписание матчей Лиги конференций

Квалификация:

7 июля 2022 – первые матчи первого раунда квалификации;

14 июля 2022 – ответные матчи первого раунда квалификации;

21 июля 2022 – первые матчи второго раунда квалификации;

28 июля 2022 – ответные матчи второго раунда квалификации;

4 августа 2022 – первые матчи третьего раунда квалификации;

11 августа 2022 – ответные матчи третьего раунда квалификации;

18 августа 2022 – первые матчи плей-офф раунда квалификации;

25 августа 2022 – ответные матчи плей-офф раунда квалификации.

Групповой этап:

8 сентября 2022 – первый тур;

15 сентября 2022 – второй тур;

6 октября 2022 – третий тур;

13 октября 2022 – четвертый тур;

27 октября 2022 – пятый тур;

3 ноября 2022 – шестой тур.

Плей-офф:

16 февраля 2023 – первые стыковые матчи;

23 февраля 2023 – стыковые ответные матчи;

9 марта 2023 – первые матчи 1/8 финала;

16 марта 2023 – ответные матчи 1/8 финала;

13 апреля 2023 – первые матчи 1/4 финала;

20 апреля 2023 – ответные матчи 1/4 финала;

11 мая 2023 – первые матчи полуфиналов;

18 мая 2023 – ответные матчи полуфиналов;

7 июня 2023 – финал.

Результаты матчей

Плей-офф кваліфікації

Первые матчи

Среда, 17 августа

Юргорден (Швеция) - АПОЭЛ (Кипр)

Четверг, 18 августа

Ракув (Польша) - Славия Прага (Чехия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Ницца (Франция)

Мольде (Норвегия) - Вольфсберг (Австрия)

РФС (Латвия) - Линфилд (Северная Ирландия)

Словацко (Чехия) - АИК (Швеция)

ЦСКА София (Болгария) - Базель (Швейцария)

Янг Бойз (Швейцария) - Андерлехт (Бельгия)

Университатя Крайова (Румыния) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Истанбул Башакшехир (Турция) - Антверпен (Бельгия)

Вадуц (Лихтенштейн) - Рапид Вена (Австрия)

Зрински (Босния и Герцеговина) - Слован Братислава (Словакия)

Марибор (Словения) - Клуж (Румыния)

Кельн (Германия) - Фехервар (Венгрия)

Лех Познань (Польша) - Дюделанж (Люксембург)

Стяуа (Румыния) - Викинг (Норвегия)

Вест Хэм (Англия) - Виборг (Дания)

Вильярреал (Испания) - Хайдук Сплит (Хорватия)

АЗ Алкмар (Нидерланды) - Жил Висенте (Португалия) ​

Партизан (Сербия) - Хамрун (Мальта)

Фиорентина (Италия) - Твенте (Нидерланды)

Шкупи (Македония) - Баллкани (Косово)

Ответные матчи

Вторник, 23 августа

АПОЭЛ (Кипр) - Юргорден (Швеция)​​​​​​

Третий отборочный раунд

Ответные матчи

Четверг, 11 августа

Кызылжар (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:0

Тобол (Казахстан) - Зриньски (Босния и Герцеговина) - 1:1

Ракув (Польша) - Спартак Трнава (Словакия) - 1:0

Базель (Швейцария) - Брондбю (Дания) - 2:1 (3:1 пен.)

Коньяспор (Турция) - Вадуц (Лихтенштейн) - 2:4

Петрокуб (Молдова) - Фехервар (Венгрия) - 1:2

Твенте (Нидерланды) - Чукарички (Сербия) - 4:1

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Лугано (Швейцария) - 3:1

ЧФР Клуж (Румыния) - Шахтер Солигорск (Беларусь) - 1:0

Юргорден (Швеция) - Сепси (Румыния) - 3:1

Антверпен (Бельгия) - Лиллестрем (Норвегия) - 2:0

Панатинаикос (Греция) - Славия Прага (Чехия) - 1:1

Стяуа (Румыния) - ДАК 1904 (Словакия) - 1:0

Университатя (Румыния) - Заря (Украина) - 3:0

Истанбул Башакшехир (Турция) - Брейдаблик (Исландия) - 3:0

Андерлехт (Бельгия) - Пайде (Эстония) - 3:0

Арис Салоники (Греция) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) - 2:1

Клаксвик (Фарерские острова) - Балкани (Косово) - 2:1 (3:4 пен.)

Левски (Болгария) - Хамрун (Мальта) - 1:2 (1:4 пен.)

Слайго Роверс (Ирландия) - Викинг (Норвегия) - 1:0

Хибернианс (Мальта) - РФШ (Латвия) - 1:3

Шкендия (Македония) - АИК (Швеция) - 1:1 (2:3 пен.)

Лех (Польша) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 4:1 д.в.

Рапид Вена (Австрия) - Нефтчи Баку (Азербайджан) - 2:0 д.в.

Сент-Патрикс (Ирландия) - ЦСКА София (Болгария) - 0:2

АЗ Алкмар (Нидерланды) - Данди Юнайтед (Шотландия) - 7:0

Жил Висенте (Португалия) - Рига (Латвия) - 4:0

Кишварда (Венгрия) - Мольде (Норвегия) - 2:1

Янг Бойз (Швейцария) - КуПС (Финляндия) - 3:0

Среда, 10 августа

Витория Гимарайнш - Хайдук 1:0

Вторник, 9 августа

Гзира (Мальта) - Вольфсберг (Австрия) - 0:4

Б-36 (Фарерские острова) - Виборг (Дания) - 1:2

Первые матчи

Среда, 3 августа

Виборг (Дания) - Торсхавн (Фарерские острова) - 3:0

Рига (Латвия) - Жил Висенте (Португалия) - 1:1

Вольфсберг (Австрия) - Гзира (Мальта) - 0:0

Дун.Стреда (Словакия) - Стяуа (Румыния) - 0:1

Четверг, 4 августа

Викингур - Лех - 1:0

РФШ - Хибернианс - 1:1

Балкани - Клаксвик - 3:2

Зриньски - Тобол - 1:0

Шахтер Солигорск - ЧФР Клуж - 0:0

Спартак Трнава - Ракув - 0:2

КуПС - Янг Бойз - 0:2

Брондбю - Базель - 1:0

АИК - Шкендия - 1:1

Пайде - Андерлехт - 0:2

Лиллестрем - Антверпен - 1:3

Викинг - Слайго Роверс - 5:1

ЦСКА София - Сент-Патрикс - 0:1

Брейдаблик - Истанбул Башакшехир - 1:3

Хайдук - Витория Гимарайнш - 3:1

Данди Юнайтед - Алкмаар - 1:0

АПОЕЛ - Кызыл-жар - 1:0

Мольде - Кишварда - 3:0

Заря - Университатя - 1:0

Нефтчи - Рапид Вена - 2:1

Вадуц - Конияспор - 1:1

Лугано - Хапоэль Бен-Шева - 0:2

Сепси - Юргорден - 1:3

Фехервар - Петрокуб - 5:0

Маккаби Т-А - Арис - 2:0

Славия - Панатинаикос - 2:0

Хамрун Спартанс - Левски - 0:1

Чукарички - Твенте - 1:3

Второй раунд квалификации

Ответные матчи

Вторник, 26 июля

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Тобол (Казахстан) - 0:1

Баллкани (Косово) - Ла Фиорита (Сан-Марино) - 6:0

ТНС (Уэльс) - Викингур Рейкьявик (Исландия) - 0:0

Среда, 27 июля

Интер Эскальдес (Андорра) - ЧФР (Румыния) - 1:1

АИК (Швеция) - Ворскла (Украина) - 2:0

Клаксвик (Фарерские острова) - Сутьеска (Черногория) - 1:0

Гомель (Беларусь) - Арис (Греция) - 1:2

Четверг, 28 июля

Астана (Казахстан) - Ракув (Польша) - 0:1

Габала (Азербайджан) - Фехервар (Венгрия) - 2:1

Кишварда (Венгрия) - Кайрат (Казахстан) - 1:0

Милсами (Молдова) - КуПС (Финляндия) - 1:4

Пайде (Эстония) - Арарат-Армения (Армения) - 0:0 (5:3, пен.)

Эльфсборг (Швеция) - Мольде (Норвегия) - 1:2

Маккаби Нетания (Израиль) - Истанбул Башахшехир (Турция) - 0:1

АПОЭЛ (Кипр) - Ботев (Болгария) - 2:0

Виборг (Дания) - Судува (Литва) - 1:0

Викинг (Норвегия) - Спарта Прага (Чехия) - 2:1

Динамо Батуми (Грузия) - Лех (Польша) - 1:1

Левадия (Эстония) - Хиберниас (Мальта) - 1:1

Лиллестрем (Норвегия) - Сейняйоки (Финляндия) - 5:2

Нефтчи (Азербайджан) - Арис Лимасол (Кипр) - 3:0

Ньютаун (Уэльс) - Спартак Тр (Словакия) - 1:2

Олимпия Любляна (Словения) - Сепси (Румыния) - 2:1

Раднички Н (Сербия) - Гзира (Мальта) - 3:3 (1:3, пен)

Славия (Чехия) - Сент-Джозеф (Гибралтар) - 7:0

Рига (Латвия) - Ружомберок (Словакия) - 2:1

ЦСКА София (Болгария) - Македония (Северная Македония) - 4:0

Юрдоген (Швеция) - Риека (Хорватия) - 2:0

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Зиря (Азербайджан) - 0:0

ПАОК (Греция) - Левски (Болгария) - 1:1

ФКСБ (Румыния) - Сабутало (Грузия) - 4:2

Университатя Крайова (Румыния) - Влазния (Албания) - 3:0

Лехия (Польша) - Рапид Вена (Австрия) - 1:2

Брондбю (Дания) - Погонь (Польша) - 4:0

Вадуц (Лихтейнштейн) - Копер (Словения) - 1:1

Динамо Минск (Беларусь) - Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - 0:1

Дрита (Косово) - Антверпен (Бельгия) - 0:2

Коньяспор (Турция) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0

Лячи (Албания) - Петрокуб (Молдова) - 1:4

Мура (Словения) - Сент-Патрикс (Ирландия) - 0:0 (5:6, пен)

Слайго Роверс (Ирландия) - Мазервелл (Шотландия) - 2:0

Чукарички (Сербия) - Расинг Юнион (Люксембург) - 4:0

Хамрун (Мальта) - Вележ (Босния и Герцеговина) - 1:0

Шкендия (Северная Македония) - Валмиера (Латвия) - 3:1

Янг Бойз (Швейцария) - Лиепая (Латвия) - 3:0

Будучность (Черногория) - Брейдаблик (Исландия) - 2:1

Осиек (Ховатия) - Кызыл-Жар (Казахстан) - 0:2

Тре Фиори (Сан-Марино) - Б-36 (Фарерские острова) - 0:0

Тузла Сити (Босния и Герцеговина) - АЗ Алкмаар (Нидерланды) - 0:4

Дун.Стреда (Словакия) - Викингур (Фарерские острова) - 2:0

Зриньски (Хорватия) - Тирана (Албания) - 3:2

Крузейдерс (Северная Ирландия) - Базель (Швейцария) - 1:1

Пушкаш-Академия (Венгрия) - Витория (Португалия) - 0:0

Первые матчи

Вторник, 19 июля

Тирана (Албания) - Зриньски (Хорватия) - 0:1

Хиберниас (Мальта) - Левадия (Эстония) - 3:2

Ла Фиорита (Сан-Марино) - Баллкани (Косово) - 0:4

Среда, 20 июля

Ботев (Болгария) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:0

Викингур (Фарерские острова) - Дун.Стреда (Словакия) - 0:2

Сутьеска (Черногория) - Клаксвик (Фарерские острова) - 0:0

Четверг, 21 июля

Кызыл-Жар (Казахстан) - Осиек (Ховатия) - 1:2

Тобол (Казахстан) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - 2:0

Кайрат (Казахстан) - Кишварда (Венгрия) - 0:1

Лиепая (Латвия) - Янг Бойз (Швейцария) - 0:1

Арарат-Армения (Армения) - Пайде (Эстония) - 0:0

Валмиера (Латвия) - Шкендия (Северная Македония) - 1:2

Македония (Северная Македония) - ЦСКА София (Болгария) - 0:0

Лех (Польша) - Динамо Батуми (Грузия) - 5:0

Сабутало (Грузия) - ФКСБ (Румыния) - 1:0

Зиря (Азербайджан) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) - 0:3

Сейняйоки (Финляндия) - Лиллестрем (Норвегия) - 0:1

Мольде (Норвегия) - Эльфсборг (Швеция) - 4:1

Копер (Словения) - Вадуц (Лихтейнштейн) - 0:1

КуПС (Финляндия) - Милсами (Молдова) - 2:2

Судува (Литва) - Виборг (Дания) - 0:1

Погонь (Польша) - Брондбю (Дания) - 1:1

Ружомберок (Словакия) - Рига (Латвия) - 0:3

Гзира (Мальта) - Раднички Н (Сербия) - 2:2

Фехервар (Венгрия) - Габала (Азербайджан) - 4:1

Рапид Вена (Австрия) - Лехия (Польша) - 0:0

Сент-Джозеф (Гибралтар) - Славия (Чехия) - 0:4

Б-36 (Фарерские острова) - Тре Фиори (Сан-Марино) - 1:0

Базель (Швейцария) - Крузейдерс (Северная Ирландия) - 2:0

Антверпен (Бельгия) - Дрита (Косово) - 0:0

Петрокуб (Молдова) - Лячи (Албания) - 0:0

Левски (Болгария) - ПАОК (Греция) - 2:0

Ворскла (Украина) - АИК (Швеция) - 3:2

Спарта Прага (Чехия) - Викинг (Норвегия) - 0:0

ЧФР (Румыния) - Интер Эскальдес (Андорра) - 3:0

Арис Лимасол (Кипр) - Нефтчи (Азербайджан) - 2:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) - Динамо Минск (Беларусь) - 2:1

Истанбул Башахшехир (Турция) - Маккаби Нетания (Израиль) - 1:1

Арис (Греция) - Гомель (Беларусь) - 5:1

Сепси (Румыния) - Олимпия Любляна (Словения) - 3:1

Расинг Юнион (Люксембург) - Чукарички (Сербия) - 1:4

Вележ (Босния и Герцеговина) - Хамрун (Мальта) - 0:1

Спартак Тр (Словакия) - Ньютаун (Уэльс) - 4:1

АЗ Алкмаар (Нидерланды) - Тузла Сити (Босния и Герцеговина) - 1:0

Риека (Хорватия) - Юрдоген (Швеция) - 1:2

Сент-Патрикс (Ирландия) - Мура (Словения) - 1:1

Мазервелл (Шотландия) - Слайго Роверс (Ирландия) - 0:1

Влазния (Албания) - Университатя Крайова (Румыния) - 1:1

БАТЭ (Беларусь) - Коньяспор (Турция) - 0:3

Ракув (Польша) - Астана (Казахстан) - 5:0

Брейдаблик (Исландия) - Будучность (Черногория) - 2:0

Викингур Рейкьявик (Исландия) - ТНС (Уэльс) - 2:0

Витория (Португалия) - Пушкаш-Академия (Венгрия) - 3:0

Первый раунд квалификации

Ответные матчи

Вторник, 12 июля

Дрита (Косово) - Интер Турку (Финляндия) - 3:0

Четверг, 14 июля

Лиепая (Латвия) - Гиляни (Косово) - 3:1

Академия Пандев (Македония) - Лехия (Польша) - 1:2

Европа (Гибралтар) - Викингур (Фарерские острова) - 1:2

Арарат (Армения) - Шкендия (Македония) - 2:2

Пайде (Эстония) - Динамо Тбилиси (Грузия) - 2:2

Милсами (Молдова) - Паневежис (Литва) - 2:0

Кауно Жальгирис (Литва) - Ружомберок (Словакия) - 0:0

Тузла Сити (Босния и Герцеговина) - Тре Пенне (Сан-Марино) - 6:0

Сейняйоки (Финляндия) - Флора (Эстония) - 4:2

Дила (Грузия) - КуПС (Финляндия) - 0:0

Атлетик Эскальдес (Андорра) - Гзира Юнайтед (Мальта) - 0:1

Б-36 (Фарерские острова) - Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - 4:0

Петрокуб (Молдова) - Флориана (Мальта) - 1:0

Рига (Латвия) - Дерри Сити (Ирландия) - 2:0

Хамрун Спартанс (Мальта) - Алашкерт (Армения) - 4:1

Мура (Словения) - Сфынтул Георге (Молдова) - 2:1

Лапи (Косово)﻿﻿﻿﻿ - Будучность (Черногория) - 2:2

Слайго Роверс (Ирландия) - Бала Таун (Уэльс) - 1:1

Партизани (Албания) - Сабуртало (Грузия) - 0:2

КР Рейкьявик (Исландия) - Погонь (Польша) - 1:0

Ларн (Северная Ирландия) - Сент-Джозефс (Гибралтар)﻿﻿﻿ - 0:1

Тре Фиори (Сан-Марино) - Фола (Люксембург) - 3:1

КР Рейкьявик (Исландия) - Динамо Минск (Беларусь) - 1:0

Искра (Черногория) - Лячи (Албания) - 0:1

Клифтонвилл (Северная Ирландия) - ДАК-1904 (Словакия) - 0:3

Крузейдерс (Северная Ирландия) - Мэгпайс (Гибралтар) - 3:1

Брейдаблик (Исландия) - СО Санта-Колома (Андорра) - 4:1

Первые матчи

Вторник, 5 июля

Гзира Юнайтед (Мальта) - Атлетик Эскальдес (Андорра) - 1:1

Сент-Джозефс (Гибралтар) - Ларн (Северная Ирландия) - 0:0

Среда, 6 июля

Интер Турку (Финляндия) - Дрита (Косово) - 1:0

Викингур (Фарерские острова) - Европа (Гибралтар) - 1:0

Четверг, 7 июля

Алашкерт (Армения) - Хамрун Спартанс (Мальта) - 1:0

Брейдаблик (Исландия) - СО Санта-Колома (Андорра) - 1:0

Паневежис (Литва) - Милсами (Молдова) - 0:0

КуПС (Финляндия) - Дила (Грузия) - 2:0

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - Б-36 (Фарерские острова) - 2:0

Сабуртало (Грузия) - Партизани (Албания) - 0:1

Погонь (Польша) - КР Рейкьявик (Исландия) - 4:1

Мэгпайс (Гибралтар) - Крузейдерс (Северная Ирландия) - 2:1

Флора (Эстония) - Сейняйоки (Финляндия) - 1:0

Ружомберок (Словакия) - Кауно Жальгирис (Литва) - 2:0

Динамо Тбилиси (Грузия) - Пайде (Эстония) - 2:3

Сфынтул Георге (Молдова) - Мура (Словения) - 1:2

Олимпия Любляна (Словения) - Дифферданж (Люксембург) - 1:1

Флориана (Мальта) - Петрокуб (Молдова) - 0:0

Лячи (Албания) - Искра (Черногория) - 0:0

Гиляни (Косово) - Лиепая (Латвия) - 1:0

Бала Таун (Уэльс) - Слайго Роверс (Ирландия) - 1:2

Фола (Люксембург) - Тре Фиори (Сан-Марино) - 0:1

Динамо Минск (Беларусь) - КР Рейкьявик (Исландия) - 1:1

Шкендия (Македония) - Арарат (Армения) - 2:0

Торсхавн (Фарерские острова) - Ньютаун (Уэльс) - 1:0

Лехия (Польша) - Академия Пандев (Македония) - 4:1

Будучность (Черногория) - Лапи (Косово)﻿﻿﻿﻿ - 2:0

ДАК-1904 (Словакия) - Клифтонвилл (Северная Ирландия) - 2:1

Тре Пенне (Сан-Марино) - Тузла Сити (Босния и Герцеговина) - 0:2

Дерри Сити (Ирландия) - Рига (Латвия) - 0:2