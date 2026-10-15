Лига конференций-2026/27: расписание и результаты матчей
Лига конференций - это третий по значимости европейский клубный турнир УЕФА. В сезоне-2026/27 пройдет его шестой розыгрыш и третий в обновленном формате.
Действующим победителем турнира является английский Кристал Пэлас, который в прошлом сезоне обыграл в финале испанский Райо Вальекано (1:0).
Каждая из 36 команд встретится с шестью разными соперниками - три матча дома и три поединка на выезде.
Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.
Финал Лиги конференций-2026/27 состоится 2 июня 2027 года на стамбульском стадионе Бешикташ.
Расписание и результаты матчей Лиги конференций-2026/27
Общий этап
1-й тур
15.10.2026
- 19:45 Гент - Орхус
- 19:45 КуПС - Трабзонспор
- 19:45 Эгнатия - Миттьюлланн
- 19:45 Лугано - Црвена Звезда
- 19:45 Мьельбю - Интер Эскальдес
- 19:45 Панатинаикос - Борац
- 19:45 Университатя Крайова - Хетафе
- 19:45 Рига - Кайрат
- 19:45 Хайдук - Аякс
- 19:45 ЦСКА София - Монако
- 22:00 Аталанта - Пафос
- 22:00 Брайтон - Жальгирис
- 22:00 Бранн - Линкольн Ред Импс
- 22:00 Копенгаген - Брага
- 22:00 Сент-Трюйден - Иберия
- 22:00 Твенте - Тун
- 22:00 Фрайбург - Яблонец
- 22:00 Хартс - Норшелланн
Финал-2026
27 мая
- Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0
Финал-2025
Среда, 28 мая
- Бетис - Челси 1:4
Голы: Эззальзули, 9 - Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1
Финал-2024
Среда, 29 мая
- Олимпиакос (Греция) - Фиорентина (Италия) 1:0 ОТ
Финал-2023
Среда, 7 июня
- Фиорентина (Италия) - Вест Хэм (Англия) 1:2