Лига конференций - это третий по значимости европейский клубный турнир УЕФА. В сезоне-2026/27 пройдет его шестой розыгрыш и третий в обновленном формате.

Действующим победителем турнира является английский Кристал Пэлас, который в прошлом сезоне обыграл в финале испанский Райо Вальекано (1:0).

Каждая из 36 команд встретится с шестью разными соперниками - три матча дома и три поединка на выезде.

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Финал Лиги конференций-2026/27 состоится 2 июня 2027 года на стамбульском стадионе Бешикташ.

Расписание и результаты матчей Лиги конференций-2026/27

Общий этап

1-й тур

15.10.2026

19:45 Гент - Орхус

19:45 КуПС - Трабзонспор

19:45 Эгнатия - Миттьюлланн

19:45 Лугано - Црвена Звезда

19:45 Мьельбю - Интер Эскальдес

19:45 Панатинаикос - Борац

19:45 Университатя Крайова - Хетафе

19:45 Рига - Кайрат

19:45 Хайдук - Аякс

19:45 ЦСКА София - Монако

22:00 Аталанта - Пафос

22:00 Брайтон - Жальгирис

22:00 Бранн - Линкольн Ред Импс

22:00 Копенгаген - Брага

22:00 Сент-Трюйден - Иберия

22:00 Твенте - Тун

22:00 Фрайбург - Яблонец

22:00 Хартс - Норшелланн

Финал-2026

27 мая

Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0

Финал-2025

Среда, 28 мая

Бетис - Челси 1:4

Голы: Эззальзули, 9 - Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Финал-2024

Среда, 29 мая

Олимпиакос (Греция) - Фиорентина (Италия) 1:0 ОТ

Финал-2023

Среда, 7 июня