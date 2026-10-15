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Лига конференций-2026/27: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию календарь и результаты всех матчей Лиги конференций сезона-2026/27.
Сегодня, 20:20       Автор: Василий Войтюк
Лига конференций: расписание и результаты матчей / Getty Images
Лига конференций: расписание и результаты матчей / Getty Images

Лига конференций - это третий по значимости европейский клубный турнир УЕФА. В сезоне-2026/27 пройдет его шестой розыгрыш и третий в обновленном формате.

Действующим победителем турнира является английский Кристал Пэлас, который в прошлом сезоне обыграл в финале испанский Райо Вальекано (1:0).

Каждая из 36 команд встретится с шестью разными соперниками - три матча дома и три поединка на выезде.

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Финал Лиги конференций-2026/27 состоится 2 июня 2027 года на стамбульском стадионе Бешикташ.

Расписание и результаты матчей Лиги конференций-2026/27

Общий этап

1-й тур

15.10.2026

  • 19:45 Гент - Орхус
  • 19:45 КуПС - Трабзонспор
  • 19:45 Эгнатия - Миттьюлланн
  • 19:45 Лугано - Црвена Звезда
  • 19:45 Мьельбю - Интер Эскальдес
  • 19:45 Панатинаикос - Борац
  • 19:45 Университатя Крайова - Хетафе
  • 19:45 Рига - Кайрат
  • 19:45 Хайдук - Аякс
  • 19:45 ЦСКА София - Монако
  • 22:00 Аталанта - Пафос
  • 22:00 Брайтон - Жальгирис
  • 22:00 Бранн - Линкольн Ред Импс
  • 22:00 Копенгаген - Брага
  • 22:00 Сент-Трюйден - Иберия
  • 22:00 Твенте - Тун
  • 22:00 Фрайбург - Яблонец
  • 22:00 Хартс - Норшелланн

Финал-2026

27 мая

  • Кристал Пэлас - Райо Вальекано 1:0

Финал-2025

Среда, 28 мая

  • Бетис - Челси 1:4
    Голы: Эззальзули, 9 - Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

 

Финал-2024

Среда, 29 мая

  • Олимпиакос (Греция) - Фиорентина (Италия) 1:0 ОТ

Финал-2023

Среда, 7 июня

  • Фиорентина (Италия) - Вест Хэм (Англия) 1:2
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