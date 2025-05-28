Бетис - Челси 1:4: обзор матча и результат игры 28.05.2025

В среду, 28 мая, в польском Вроцлаве состоялся финальный матч Лиги конференций, в котором трофей разыграли испанский Бетис и английский Челси.

Подопечные Энцо Марески, минимально уступая после первого тайма, сумели переломить ход встречи, одержав итоговую волевую победу со счетом 4:1.

Бетис достаточно быстро повел в противостоянии, выйдя вперед уже на девятой минуте. После перехвата мяча Иско перевел его вдоль линии штрафной на Абде Эззальзули, который точно пробил в правый нижний угол.

Источник: Getty Images

В дальнейшем "вердибланкос" были ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем лондонцы, чтобы отыграться. Контратаки и забросы "синих" результата не принесли, у испанской же команды опасно под перекладину пробивал Марк Бартра, а удар Джонни Кардосо из центра штрафной с рикошетом пришелся выше ворот.

Источник: Getty Images

От начала второй половины встречи Челси попытался нагнетать и усилить давление на оппонента, но Бетис пока успешно этому противостоял, а попытки лондонцев были либо заблокированы, либо нейтрализованы голкипером Адрианом.

Тем не менее своего "синие" все же добились в середине тайма. На 65-й минуте Коул Палмер навесил с правого фланга в штрафную, а Энцо Фернандес, сыграв на опережение, успешно пробил головой.

Источник: Getty Images

Спустя пять минут Челси и вовсе перевернул результат уже в свою пользу, а Палмер записал себе в актив еще один ассист. Англичанин прострелил справа, а Николас Джексон с линии вратарской переправил мяч в сетку.

Источник: Getty Images

На 83-й минуте Джейдон Санчо довел преимущество уже до двух голов, получив мяч слева в штрафной и закрутив его в дальний верхний угол.

Источник: Getty Images

Разгромную точку в противостоянии в компенсированное время поставил Мойзес Кайседо, точно пробив низом с линии штрафной.

Источник: Getty Images

Статистика финала Лиги конференций Бетис - Челси

Бетис - Челси 1:4

Голы: Эззальзули, 9 - Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.31

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 3 - 7

Угловые: 4 - 4

Фолы: 16 - 12

Бетис: Адриан - Сабали, Бартра, Натан, Р. Родригес (Перро, 46) - Форнальс (Альтимира, 85), Иско, Кардосо (Ло Чельсо, 85) - Антони, Бакамбу (Руибаль, 72), Эззальзули (Х. Родригес, 54).

Челси: Йоргенсен - Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колуилл, 61), Кукурелья - Фернандес, Кайседо - Нету (Санчо, 61), Палмер (Гуйю, 88), Мадуэке - Джексон (Дьюзбери-Холл, 80).

Предупреждения: Антони, Перро - Бадьяшиль, Палмер, Санчо.

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