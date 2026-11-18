Арендованный Тоттенхэмом украинский вингер Михаил Мудрик рассказал о своем переходе в Челси, заявив, мечтал продолжить карьеру в другом лондонском клубе - Арсенале.

При этом футболист пожаловался на деятельность своего тогдашнего агента.

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"Судебный спор с бывшим агентом Алексеем Алехиным? Назвать его агентом очень сложно. Назвать его моим агентом - еще сложнее. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, но агенты - это те люди, которые как минимум должны присутствовать при подписании каких-то важных документов. А он ни разу там даже не был. Ни при подписании контракта с Челси, ни при подписании документов в Лондоне, нигде. На самом деле это просто подставное лицо, якобы агент, у которого есть агентская лицензия, но он ничего не решает. За всем этим стоит Евгений Красников.

Вот он называл меня своим сыном и на протяжении десяти лет, можно сказать, воспитывал меня, помогал. И каждый день с 14 лет, с 13 лет вдалбливал мне в голову, что я для тебя все, я от тебя ничего не хочу, я никогда не возьму от тебя ни копейки. И я слышал это сотни раз. И знаете, я вырос рядом с этим человеком. Я доверял этому человеку. Для меня он был как футбольный отец. Я доверял ему как самому себе. Раньше я всегда был открыт с людьми. И это был один из тех людей, которому я по-настоящему открылся, который был знаком с моими родителями, а я был знаком с его семьей.

Мы прошли такой путь длиной в десять лет. И потом наступает такой момент, как трансфер в Челси. Сначала я хотел перейти в Арсенал. Но агент, как показала практика, никогда вообще не отстаивал мои интересы, а отстаивал исключительно свои. Это я уже понял потом. И попыток осуществить мою мечту, выполнить мою задачу, чтобы перейти в Арсенал, даже не было. Были только попытки заработать больше денег, но я на тот момент об этом не знал.

В итоге как я подписывал все документы? У меня на тот момент никого не было, были только родители, которые переживали за меня, постоянно просили копии всех контрактов, которые моим родителям никогда не отправляли. Потому что родители, когда я подписывал контракты, переживали за меня. Они понимали, что это серьезно. Но поскольку они были знакомы с Красниковым, они тоже доверяли ему, как и я. И я им всегда говорил, что Евгений Алексеевич меня не обманет, мы вместе работаем. Но в итоге, когда я перешел в Челси, Красников получил большой бонус. Они должны были получить около 6 миллионов. Мне всегда говорили, что бонус будет около 4 миллионов, и из него мне обещали часть, которая так и осталась только обещанием.

А при этом я подписывал контракты, никогда их не читая. Потому что однажды я попытался почитать, а он и его помощники мне сказали: "Ты что, нам не доверяешь что ли?" Вот с таким небольшим давлением: "Зачем ты читаешь? Мы уже все прочитали". Но я доверял людям. Я был с этими людьми десять лет. Мы работали вместе, всегда все было хорошо. Ничего подобного не было, даже никаких тревожных звоночков, что этим людям нельзя доверять. И вот в итоге я перешел в Челси, и вместо того чтобы зарабатывать, откладывать деньги, копить на что-то, мне нужно было платить налог с бонуса, который получили агенты. О котором я никогда не знал. Мне когда-то об этом говорили, я как-то спросил про налоги, мне сказали: "Да не переживай, если что, мы тебе вернем". И в итоге по контрактам я еще и остался должен. Вместо того чтобы после перехода в Челси думать о футболе, спокойно зарабатывать деньги, получать свою зарплату, у меня судебные иски.

Обещанные бонусы так и остались для меня только обещаниями. И я еще остался должен за всю ту доброту и доверие, которые я проявлял на протяжении десяти лет. Вот так бывает в жизни. Поэтому жизнь учит становиться более закрытым и все меньше доверять людям. И кроме того, что ты остаешься должен, на тебя подают судебные иски, тебе звонят какие-то бандиты, угрожают, ставят ультиматумы", - рассказал Мудрик в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, что после снятия с Мудрика дисквалификации за допинг в конце июля этого года игрок отправился из Челси в аренду в Тоттенхэм.

Ранее стало известно, когда Мудрик может вернуться на поле после травмы.

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