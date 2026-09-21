Стало известно, когда Мудрик может вернуться на поле после травмы

Украинский вингер Тоттенхэма Михаил Мудрик может вернуться к матчам в конце октября или начале ноября.

Ориентировочной датой возвращения футболиста называют 31 октября.

По информации британского The Standard, восстановление Мудрика после травмы голеностопа может занять шесть-восемь недель. В случае оптимального сценария украинец сможет сыграть уже 31 октября, когда Тоттенхэм примет Кристал Пэлас в матче АПЛ.

В худшем случае Мудрик может вернуться уже в начале ноября.

Мудрик получил повреждение после своего дебюта за Тоттенхэм в матче с Ноттингем Форест.

Игра стала для украинца первым официальным выступлением с ноября 2024 года после длительной дисквалификации.

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