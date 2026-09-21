Легендарный Василий Рац вернулся в киевское Динамо

63-летний специалист будет работать в селекционном отделе Динамо, где, как сообщает клуб, сможет использовать свой многолетний футбольный опыт и знания для поиска и развития новых игроков.

Рац является одним из самых известных представителей команды Динамо 1980-х годов. За киевский клуб он выступал с 1981 по 1988 год и в 1989-м, проведя около 200 официальных матчей. Вместе с командой он неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка СССР, а в 1986 году выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА.

Также Рац играл за сборную СССР, с которой стал серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.

Напомним, ранее Динамо оформило непростую победу против Зари.

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