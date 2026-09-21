Звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций

Защитник Интера и сборной Италии Федерико Димарко пропустит матчи Лиги наций.

Итальянец прибыл в расположение сборной, но почти сразу же покинул его.

У Димарко есть не до конца залеченная травма, потому тренерский штаб принял решение не использовать игрока.

Вместо Димарко в сборную был довызван Маттео Руджери.

Напомним, что итальянцам предстоит сыграть против Бельгии, Франции и дважды Турции.

Ранее также сообщалось, что Нидерланды также лишились своей звезды.

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