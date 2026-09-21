Сборная Испании продлила контракт с де ла Фуэнте

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о новом контракте Луиса де ла Фуэнте.

Испанский специалист останется во главе "фурии рохи" до конца Евро-2032, хотя ранее и сообщалось о контракте лишь до 2030 года.

Само собой, после последних успехов де ла Фуэнте получил улучшенные условия в команде.

Напомним, что под руководством 65-летнего тренера сборная Испании выиграла ЧМ-2026, Евро-2024 и Лигу наций-2022/23.

Ранее также Реал в скандальном дерби уступил Атлетико.

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