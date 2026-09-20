Милан - Лечче 3:0: обзор матча и результат игры 20.09.2026

"Россонери" уверенно разобрались с соперником в домашнем матче Серии А.

В воскресенье, 20 сентября, Милан принимал на своем поле Лечче в рамках пятого тура итальянской Серии А.

Команда Рубена Аморима не испытала проблем в этом домашнем поединке, одержав разгромную победу над соперником со счетом 3:0.

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Милан владел инициативой на протяжении матча и ушел на перерыв, имея минимальное преимущество благодаря голу Кристиана Пулишича. Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте, когда после дальнего заброса со своей половины поля в штрафную от Страхини Павловича американец первым касанием принял мяч, а вторым отправил его в сетку.

Удвоили свое преимущество "россонери" на 61-й минуте усилиями Адриена Рабьо, который обыгрался с Гонсалу Рамушем и справа в штрафной пробил под ближнюю стойку. А до разгромного результат на 73-й минуте довел вышедший на замену Диегу Морейра. Новичок команды, подхватив мяч, ворвался в штрафную, убрал защитника и пробил под голкипером.

Набрав 11 очков в пяти сыгранных матчах, Милан на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Лечче с шестью баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Милан - Лечче 5-го тура чемпионата Италии

Милан - Лечче 3:0

Голы: Пулишич, 14, Рабьо, 61, Морейра, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 0.17

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 2 - 3

Фолы: 9 - 15

Милан: Меньян - Хила, Де Винтер, Павлович - Чуквуэзе (Камарда, 89), Модрич (Муса, 76), Рабьо, Эступиньян (Бартезаги, 76) - Пулишич (Лофтус-Чик, 70), Рамуш, Салемакерс.

Лечче: Фальконе - Вейга, Гашпар, Зиберт, Галло - Малех (Каба, 70), Илич (Нгом, 70), Кулибали - Пьеротти (Ндри, 82), Штулич (Эстебан, 46), Монтейру (Фатах, 70).

Предупреждение: Вейга.

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