Интер сумел спасти матч против Ромы

В субботу, 19 сентября, Рома принимала дома Интер.

Хозяева открыли счет уже на шестой минуте. Ману Коне сориенторивался в штрафной и забил первый гол. Рома продолжила давить, но в целом темп матча был невысоким.

Лишь под конец тайма игра снвоа обострилась. Сначала Интер мог отыграться, но в итоге Коне оформил дубль.

Второй тайм начался сразу с гола Мартинеса. После этого Рома отошла в оборону, которая сумела простоять лишь до конца тайма. На 79-й минуте Мартинес также оформил дубль и спас очки для своей команды.

Статистика матча Рома - Интер 5-го тура Серии А

Рома - Интер 2:2

Голы: Коне, 6, 37 - Мартинес, 46, 79

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 2.37

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 18 - 16

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 4 - 2

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