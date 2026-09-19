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Футбол

Интер сумел спасти матч против Ромы

"Нерадзурри" отыгрались с 0:2.
Вчера, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
Рома - Интер / Getty Images
Рома - Интер / Getty Images

В субботу, 19 сентября, Рома принимала дома Интер.

Хозяева открыли счет уже на шестой минуте. Ману Коне сориенторивался в штрафной и забил первый гол. Рома продолжила давить, но в целом темп матча был невысоким.

Лишь под конец тайма игра снвоа обострилась. Сначала Интер мог отыграться, но в итоге Коне оформил дубль.

Второй тайм начался сразу с гола Мартинеса. После этого Рома отошла в оборону, которая сумела простоять лишь до конца тайма. На 79-й минуте Мартинес также оформил дубль и спас очки для своей команды.

Статистика матча Рома - Интер 5-го тура Серии А

Рома - Интер 2:2
Голы: Коне, 6, 37 - Мартинес, 46, 79

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 2.37
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 18 - 16
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 4 - 2

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