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Сборная Украины с двумя победами завершила первый день Кубка Дэвиса

Георгий Кравченко и Алексей Крутых выиграли свои матчи.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Крутых / Getty Images
Алексей Крутых / Getty Images

В субботу, 19 сентября, сборная Украины по теннису провела первые поединки против Кипра в рамках Второй мировой группы Кубка Дэвиса.

В первом матче встречались Георгий Кравченко и Фотос Фоииадес.

В первом сете соперники не уступали друг другу, пока при счете 4:4 Кравченко не сделал волевой рывок. Украинский теннисист выиграл восемь из следующих девяти сетов, оформив разгромную победу.

Георгий Кравченко (Украина) — Фотос Фотиадес (Кипр) 2:0 (6:4, 6:1)

Во втором поединке дня сыграли Алексей Крутых и Мелиос Эфстатиу. И для украинца эта партия не была такой простой, как для его товарища.

Первый сет Крутых разгромно забрал 6:2, а затем и сам разгромно уступил киприоту 1:6. Третий же сет был отложен из-за жары, так что у спортсменов было достаточно времени перевести дух.

После возобновления матча оба теннисиста показали неплохуй игру, которую все же сумел вырвать Крутых.

Алексей Крутых (Украина) - Мелиос Эфстатиу (Кипр) 2:1 (6:2, 1:6, 6:4)

Завтра, 20 сентября, свои поединки проведут Владислав Орлов и Александр Овчаренко. Также Кравченко сыграет с Эфстатиу, а Крутых - с Фотиадесом.

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