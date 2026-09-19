"С ним будет покончено": Уордли спрогнозировал, как завершится реванш с Дюбуа

Бывший чемпиона мира в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался о реванше против обладателя титула WBO Даниэля Дюбуа.

Британский боксер отметил, что ему по силам одержать досрочную победу в поединке с соотечественником.

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"Я не построил свою карьеру на победах по очкам. Я построил карьеру на том, что заканчивал бои до финального гонга. В первом поединке с Дюбуа я практически сделал это в первом раунде, а затем практически сделал это в третьем раунде. Мы разберем по косточкам эти моменты, разберем по косточкам стиль Дюбуа, то, что сработало и что не сработало. И с ним будет покончено в первой четверти боя.

У меня будут многочисленные коррективы. Думаю, я стал жертвой своего собственного успеха. Я был слишком доволен собой. Я отошел от плана на бой, перестал слушать свою команду, и он меня поймал. Это не фатальные ошибки. Просто мне нужно быть в моменте более спокойным, хладнокровным и собранным", - сказал Уордли в комментарии DAZN Boxing.

В первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Отметим, что Дюбуа пообещал быстро расправиться с Уордли в реванше.

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