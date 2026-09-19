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Футбол

Ушел из жизни легендарный футболист Интера и сборной Италии

Игрок одного клуба Сандро Маццола, отыгравший всю карьеру в составе "нерадзурри", умер в возрасте 83 лет.
Сегодня, 11:25       Автор: Игорь Мищук
Сандро Маццола / inter.it
Сандро Маццола / inter.it

Умер один из величайших футболистов в истории итальянского футбола, полузащитник Интера и сборной Италии Сандро Маццола.

О смерти своего бывшего капитана сообщил миланский клуб.

Легендарный футболист ушел из жизни в возрасте 83 лет.

"Есть те, кто входит в историю. А есть те, кто сам становится историей Интера. Пройдя путь от юного игрока "нерадзурри" до вечного символа клуба, Сандро Маццола объединил поколения: он побеждал, восхищал своей игрой и прививал любовь к этим цветам. Звезда с усами сияла на поле, сияет до сих пор. И, как он часто рассказывал, у него было только одно, последнее желание: "Чтобы меня запомнили как хорошего человека, который всегда борется до конца, даже когда это кажется невозможным". Соболезнования от ФК Интернационале Милан", - говорится в заявлении Интера.

Также сообщается, что по указанию Федерации футбола Италии память о Сандро Маццоле будет почтена минутой молчания перед началом матча Рома - Интер и всех поединков Серии А в эти выходные.

Сандро Маццола родился в Турине в 1942 году, а его отец, известный капитан Торино и сборной Италии Валентино Маццола, погиб в авиакатастрофе в Суперге в 1949 году.

Всю свою карьеру Маццола провел в составе миланского Интера, за который дебютировал в 18-летнем возрасте и выступал с 1961 по 1977 год. Всего в составе "нерадзурри" провел 565 матчей и забил 158 голов.

Вместе с Интером он четырежды становился чемпионом Италии (1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71) и дважды завоевал Кубок европейских чемпионов (1963/64, 1964/65). В финале главного еврокубкового турнира 1964 года против мадридского Реала (3:1) он отличился дублем.

Источник: Getty Images

В составе сборной Италии Маццола становился победителем чемпионата Европы в 1968 году, а также вице-чемпионом мира в 1970 году. Всего за "Скуадру Адзурру" он провел 70 матчей и забил 22 гола.

После завершения карьеры футболиста Маццола работал спортивным директором Интера и Торино.

Напомним, ранее сообщалось, что умер легендарный капитан Милана Франко Барези.

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