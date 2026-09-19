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Баскетбол

Новый клуб Леня может досрочно расторгнуть с ним контракт

Травма на первой тренировке поставила под угрозу карьеру украинца в Басконии.
Сегодня, 09:29       Автор: Игорь Мищук
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Баскония рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с украинским центровым Алексеем Ленем.

По информации El Correo, причиной такого решения испанского клуба могут стать проблемы со здоровьем 33-летнего баскетболиста.

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Сообщается, что украинский экс-игрок ряда клубов НБА получил травму уже на своей первой тренировке в составе Басконии, с которой лишь на днях заключил контракт, и не сможет принять участие в предстоящем розыгрыше Суперкубка Испании.

Теперь испанский клуб изучает вариант досрочного прекращения сотрудничества с украинцем.

Напомним, что на этой неделе Лень подписал с Басконией контракт, рассчитанный на два года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскония Алексей Лень

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