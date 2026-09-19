Харьков - Буковина 2:0: обзор матча и результат игры 19.09.2026

В субботу, 19 сентября, Харьков принимал на своем поле Буковину в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Младена Бартуловича справились с новичком высшего дивизиона, одержав победу со счетом 2:0.

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Харьков владел инициативой на протяжении всего противостоянии, однако первый тайм команды завершили без забитых мячей. Тем не менее уже в начале второй половины встречи хозяевам поля удалось открыть счет. На 53-й минуте Рамик Гаджиев с правого края штрафной прострелил в центр на Карлоса Парако, а тот принял и вторым касанием в падении протолкнул мяч в сетку.

Удвоила результат харьковская команда в середине второго тайма усилиями Батона Забергджи. На 70-й минуте косовар получил мяч справа в штрафной, убрал на замахе защитника и отправил его в ворота.

После шести сыгранных матчей Харьков имеет в своем активе 12 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Буковина в семи поединках набрала семь очков и расположилась на девятой строчке.

Статистика матча Харьков - Буковина 7-го тура чемпионата Украины

Харьков - Буковина 2:0

Голы: Парако, 53, Забергджа, 70

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 18 - 6

Удары в створ: 3 - 0

Угловые: 5 - 2

Фолы: 11 - 11

Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк, Шабанов, Смоляков - Гаджиев (Антюх, 68), Калюжный, Павлюк (Яцик, 90), Забергджа (Рашица, 85) - Парако (Аревало, 90), Итодо (Кастильо, 85).

Буковина: Пеньков - Бусько, Приймак, Карась, Стасюк - Мор (Кожушко, 68), Танковский (Клепач, 56), Витенчук (Груша, 56), Дахновский (Ильин, 75) - Дадашов (Задерака, 56), Кравчук.

Предупреждение: Карась.

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