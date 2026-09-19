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"Были разногласия, но все решено": Промоутер Фьюри сообщил о скором анонсе боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен заверил, что поединок британских экс-чемпионов состоится.
Сегодня, 14:34       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о бое против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Глава компании Queensberry Promotions заявил, что сторонам удалось согласовать условия организации поединка.

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"Когда Турки будет готов объявить об этом, он это сделает. Это их шоу, они платят огромные деньги за право его провести, поэтому и объявление должно быть за ними. Я все это время не отступал от мысли, что бой состоится. Верил в это с самого начала и верю сейчас. Последние несколько недель мы очень много работали за кулисами, и все должно сложиться.

Ситуация была довольно простой. Были определенные контрактные вопросы, разногласия между несколькими соглашениями, но, насколько я понимаю, сейчас все это уже решено. Держим пальцы скрещенными.

Все работали над тем, чтобы этот бой состоялся. Если я промоутер и вкладываю свои деньги, то хочу провести шоу там, где получу наилучшую отдачу. Netflix вкладывает огромные деньги и, конечно, тоже хочет получить результат. Но главное, что все пошли на компромисс. Думаю, бой состоится. Тайсон этого хочет. Как он сам говорил, он готов драться где угодно", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер подтвердил новое место проведения боя Джошуа - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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