"Я стал лучше": Дюбуа пообещал быстро расправиться с Уордли в реванше

Британский чемпион уверен в повторном успехе в поединке с соотечественником.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша против Фабио Уордли.

Британский боксер выразил уверенность, что сумеет быстрее закончить повторный поединок своей победой.

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"В этот раз я закончу бой быстрее. Я стал более собранным, прибавил во всех аспектах. Я стал лучше как боец, я прокачался как боец. Я снова свожу его в школу. Нельзя купить опыт и любительское прошлое - это на моей стороне. Я его просчитал.

Я одержу победу любой ценой. Я уважаю Уордли. Он хороший гладиатор, хороший партнер по танцам, но я выиграю этот бой", - сказал Дюбуа в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что в первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Ранее Дерек Чисора сделал однозначный прогноз на бой Дюбуа - Уордли.

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