"Собираюсь продемонстрировать класс": Дюбуа раскрыл свой план на реванш с Уордли
Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша с экс-чемпионом Фабио Уордли.
Британский боксер отметил, что во втором бою рассчитывает быстрее остановить своего соотечественника.
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"Я оказывал непрерывное давление, стремясь к победе. План заключался в том, чтобы постепенно его изматывать, и именно так мы и действовали.
В этот раз мне нужно быстрее войти в бой и нокаутировать его раньше. Я выхожу на ринг в статусе чемпиона и собираюсь продемонстрировать свой боксерский класс.
Я хочу остаться последним, кто будет стоять на ногах, и хочу войти в историю как один из великих", - приводит слова Дюбуа The Ring.
Реванш Дюбуа и Уордли состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena
В первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.
Ранее сообщалось, что Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем.
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