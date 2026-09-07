"Собираюсь продемонстрировать класс": Дюбуа раскрыл свой план на реванш с Уордли

Британский чемпион рассказал, на что рассчитывает в повторном поединке.

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша с экс-чемпионом Фабио Уордли.

Британский боксер отметил, что во втором бою рассчитывает быстрее остановить своего соотечественника.

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"Я оказывал непрерывное давление, стремясь к победе. План заключался в том, чтобы постепенно его изматывать, и именно так мы и действовали.

В этот раз мне нужно быстрее войти в бой и нокаутировать его раньше. Я выхожу на ринг в статусе чемпиона и собираюсь продемонстрировать свой боксерский класс.

Я хочу остаться последним, кто будет стоять на ногах, и хочу войти в историю как один из великих", - приводит слова Дюбуа The Ring.

Реванш Дюбуа и Уордли состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena

В первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Ранее сообщалось, что Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем.

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