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"Наконец-то снова наслаждаюсь футболом": Довбик оценил свой дебютный гол за Болонью

Украинский нападающий поделился эмоциями от результативного выступления в матче Серии А.
Сегодня, 21:09       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Болоньи Артем Довбик высказался о своем дебютном голе за команду в матче третьего тура Серии А против Сассуоло (2:2).

Украинский форвард отличился на первой компенсированной минуте и помог "россоблу" избежать поражения.

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"Я невероятно счастлив забить свой первый гол здесь и первый гол после тяжелой травмы и сложного сезона в Роме. Я вернулся и сейчас просто хочу получать удовольствие от игры в футбол, быть полезным и играть в свой футбол для этой очень сильной команды. Мы должны просто верить в себя и надеяться, что в следующем матче против Наполи нам повезет немного больше.

Сейчас пора жить настоящим моментом и праздновать. Не люблю быть лицемерным, это день радости, которая у меня в сердце. Это были очень трудные месяцы, но я наконец-то снова забиваю голы и наслаждаюсь футболом", - приводит слова Довбика TMW со ссылкой на DAZN.

Ранее Довбик оценил свой переход в Болонью из Ромы.

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