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Яремчук получил возможность вернуться в состав Олимпиакоса

Ситуацию для украинца резко изменила травма основного нападающего греческой команды.
Сегодня, 17:50       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Олимпиакос рассматривает возвращение украинского нападающего Романа Яремчука в состав первой команды.

Ранее 30-летний украинец не входил в планы главного тренера Хосе Луиса Мендилибара, оказался вне заявки греческой команды на Лигу Европы и был вынужден искать себе новый клуб.

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Тем не менее, как сообщает Sport24.gr, ситуация кардинально изменилась из-за травмы основного форварда Аюба Эль-Кааби. Марокканский нападающий в матче чемпионата Греции с Волосом (1:1) получил перелом ноги и по предварительным прогнозам рискует пропустить шесть-семь месяцев.

Теперь в Олимпиакосе возник дефицит на позиции центрфорварда и в клубе серьезно обсуждают возвращение Яремчука в состав.

По информации источника, греческий клуб также изучает рынок в поисках нового нападающего, однако решения о возможном трансфере пока нет, а возвращение украинца видится как первый вариант.

Яремчука уже включили в заявку Олимпиакоса на официальный матч впервые в этом сезоне. Украинский нападающий попал в состав на поединок Кубка Греции против Волоса, который состоится во вторник, 8 сентября.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Яремчук выступал на правах аренды за Лион, за который сыграл 14 поединков, записав на свой счет пять голов и одну результативную передачу.

Ранее стали известны соперники Олимпиакоса на общем этапе Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук

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