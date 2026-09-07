Олег Лужный вернулся к тренерской деятельности

Олег Лужный был назначен новым главным тренером юношеской сборной Украины U-19.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Вскоре команда проведет первые матчи под руководством 58-летнего спецалиста. Сборную Украины U-19 ожидает учебно-тренировочный сбор и три товарищеских поединка на турнире в Испании: 24 сентября против Швеции, 27 сентября против Германии и 30 сентября против Шотландии.

В ноябре сборная Украины U-19 продолжит свой путь в квалификации к чемпионату Европы-2027. Соперниками команды на втором групповом этапе будут сборные Италии, Израиля и Румынии.

Напомним, ранее Лужный дважды исполнял обязанности главного тренера Динамо в 2007 и 2010 годах, а в сезоне-2012/13 возглавлял симферопольскую Таврию. Также с 2017 по 2019 год работал ассистентом в тренерском штабе Александра Хацкевича в Динамо.

С января 2024 года Лужный занимает должность главы Комитета профессионального футбола УАФ.

Ранее сборную Украины U-19 возглавлял Дмитрий Михайленко, который в июле принял молодежную сборную, сменив на посту тренера Унаи Мельгосу.

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