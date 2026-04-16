Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2026
В четверг, 16 апреля, в валлийском Рексеме в здании местного университета состоялась жеребьевка финальной части юношеского Евро-2026 U-19.
Участником будущего континентального первенства будет юношеская сборная Украины, а по итогам жеребьевки команда Дмитрия Михайленко попала в группу B, где ее соперниками станут Хорватия, Сербия и Италия, сообщает официальный сайт УАФ.
Евро-2026 U-19:
- Группа А: Уэльс, Дания, Германия, Испания
- Группа В: Хорватия, Сербия, Италия, Украина
Евро-2026 U-19 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче.
Соревнование также станет отбором от УЕФА на ЧМ-2027 U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!