Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2026

Украинская команда U-19 летом выступит на континентальном первенстве в Уэльсе.

В четверг, 16 апреля, в валлийском Рексеме в здании местного университета состоялась жеребьевка финальной части юношеского Евро-2026 U-19.

Участником будущего континентального первенства будет юношеская сборная Украины, а по итогам жеребьевки команда Дмитрия Михайленко попала в группу B, где ее соперниками станут Хорватия, Сербия и Италия, сообщает официальный сайт УАФ.

Евро-2026 U-19:

Группа А : Уэльс, Дания, Германия, Испания

: Уэльс, Дания, Германия, Испания Группа В: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

Евро-2026 U-19 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче.

Соревнование также станет отбором от УЕФА на ЧМ-2027 U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!