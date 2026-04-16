iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2026

Украинская команда U-19 летом выступит на континентальном первенстве в Уэльсе.
Сегодня, 17:52       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины U-19 / УАФ
В четверг, 16 апреля, в валлийском Рексеме в здании местного университета состоялась жеребьевка финальной части юношеского Евро-2026 U-19.

Участником будущего континентального первенства будет юношеская сборная Украины, а по итогам жеребьевки команда Дмитрия Михайленко попала в группу B, где ее соперниками станут Хорватия, Сербия и Италия, сообщает официальный сайт УАФ.

Евро-2026 U-19:

  • Группа А: Уэльс, Дания, Германия, Испания
  • Группа В: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

Евро-2026 U-19 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче.

Соревнование также станет отбором от УЕФА на ЧМ-2027 U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-19

Видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера в ЛК, а также игры Ноттингема, Сельты и Болоньи в Лиге Европы
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа18:35
Ливерпуль подтвердил серьезную травму своего форварда
Европа18:20
Челси намерен продлить контракт со своим лидером
Лига конференций18:00
Лига конференций: Шахтер сыграет в гостях с АЗ, Фиорентина встретится с Кристал Пэлас
Европа17:52
Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2026
Европа17:40
Погиб бывший вратарь Арсенала и Ювентуса
Лига Европы17:10
Лига Европы: Ноттингем примет Порту, Астон Вилла встретится с Болоньей
Формула 116:58
ФИА выступает за серьезное изменение регламента
ЧМ-202616:17
Губернатор Нью-Джерси потребовала субсидий от ФИФА
Лига Чемпионов14:57
После поражения от Баварии Перес посетил раздевалку команды
Европа14:30
Английский форвард обходит Мбаппе и Холанда в гонке бомбардиров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK