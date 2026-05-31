Романчук дебютировал за сборную Украины

Защитник румынской Университати вышел в старте на матч с Польшей.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Романчук / Getty Images
В воскресенье, 31 мая, сборная Украины проводит во Вроцлаве товарищеский матч с Польшей.

Перед игрой новый главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера назвал стартовый состав своей команды, в котором доверил место защитнику румынской Университати Александру Романчуку.

Для 26-летнего футболиста этот матч стал дебютным в составе национальной сборной Украины.

В нынешнем сезоне Романчук провел за Университатю 48 поединков во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами. Вместе с командой украинец стал чемпионом и завоевал Кубок Румынии.

Напомним, что 7 июня сборная Украины также проведет товарищеский матч с Данией.

