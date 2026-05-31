Чемпионка Ролан Гарроса неожиданно вылетела с турнира

Американская теннисистка Коко Гофф вылетела с Ролан Гарроса.

Действующая чемпионка турнира уверенно прошла два круга, а в третьем неожиданно уступила росиянке анастасие потаповой.

Четвертая ракетка мира уверенно забрала первый сет и имела все шансы закончить игру во втором. Однако росиянка сумела вернуться в игре и додавить соперницу в третьем сете.

В итоге выступление на Ролан Гарросе-2026 стало для Гофф худшим в карьере, до этого американка стабильно доходила до четвертьфинала.

Ролан Гаррос-2026. Третий круг

Коко Гофф (США, 4) — анастасия потапова (Австрия, 28) 1:2 (6:4, 6:7(1), 4:6)

