Победа ПСЖ закончилась массовыми арестами в Париже

Один полицейский находится в тяжелом состоянии.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Французская полиция отчиталась о результатах беспорядков после финала Лиги чемпионов.

Напомним, что победа ПСЖ над Арсеналом вызвала огромную волну беспорядков в столице и в некоторых городах.

К утру полиция отчиталась об аресте 416 человек, из них 283 - только в Париже.

В ходе столкновений с фанатами пострадало семеро полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также в Париже были сожжены шесть машин, повреждены пекарня и ресторан. Региональные СМИ даже сообщили о попытках фанатов штурмовать пожарную машину в одном из городов.

Ранее также Луис Энрике озвучил дальнейшие планы ПСЖ.

