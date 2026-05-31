iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Карри

Но это не спасло Оклахому от поражения.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Шей Гилджес-Александер / Getty Images
Шей Гилджес-Александер / Getty Images

Шей Гилджес-Александер установил уникальное достижение, повторив рекорд Стефена Карри, который он оформил в 2016 году.

В решающем седьмом матче Западной конференции против Спёрс защитник набрал 35 очков и 9 передач, тем самым став вторым разыгрывающим в истории, набравшим столько очков.

Ранее набрать 35+ очков в финале конференции удавалось только Стефену Карри в матче против Оклахома-Сити, тогда Уорриорз вышли в финал НБА.

Добавим, что такой результативности от лидера Тандер не хватило, и в финал вышел Сан-Антонио, который сыграет против Нью-Йорк Никс.

Также уникальное достижение покорилось Никс в постсезоне НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Шей Гилджес-Александер

Статьи по теме

Плей-офф НБА: Сан-Антонио разгромил Оклахому, сравняв счет в финале Запада Плей-офф НБА: Сан-Антонио разгромил Оклахому, сравняв счет в финале Запада
Лидер Тандер догнал достижения Рассела Вестбрука по матчам в постсезоне Лидер Тандер догнал достижения Рассела Вестбрука по матчам в постсезоне
Тандер установили антирекорд в плей-офф впервые за шесть лет Тандер установили антирекорд в плей-офф впервые за шесть лет
Костюк дала бой третьей ракетке мира Костюк дала бой третьей ракетке мира

Видео

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Теннис13:57
Костюк дала бой третьей ракетке мира
Лига Чемпионов13:45
Победа ПСЖ закончилась массовыми арестами в Париже
Европа13:42
ПСЖ ищет замену Забарному? Клуб хочет подписать центрбека
НБА13:19
Вембаньяма повторил достижение Брайанта по блокам, перехватам и трёхочковым
ЧМ-202613:05
Анчелотти прокомментировал состояние Неймара
Европа12:50
Атлетико унизил Барселону за слив информации о переговорах по Альваресу
Европа12:32
Звезда Милана объявил, что покинет клуб
Теннис12:15
Необычное достижение в третьем круге Ролан Гаррос
НБА11:48
Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Карри
Лига Чемпионов11:24
"Как арбитр не назначил этого?": Руни обвинил судью в краже победы Арсенала в ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK