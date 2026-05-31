Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Карри

Но это не спасло Оклахому от поражения.

Шей Гилджес-Александер установил уникальное достижение, повторив рекорд Стефена Карри, который он оформил в 2016 году.

В решающем седьмом матче Западной конференции против Спёрс защитник набрал 35 очков и 9 передач, тем самым став вторым разыгрывающим в истории, набравшим столько очков.

Ранее набрать 35+ очков в финале конференции удавалось только Стефену Карри в матче против Оклахома-Сити, тогда Уорриорз вышли в финал НБА.

The only point guards in NBA history to score 35+ PTS in a Conference Finals Game 7:



— Steph Curry (May 30th, 2016)

— Shai Gilgeous-Alexander (May 30th, 2026)

Добавим, что такой результативности от лидера Тандер не хватило, и в финал вышел Сан-Антонио, который сыграет против Нью-Йорк Никс.

Также уникальное достижение покорилось Никс в постсезоне НБА.

