Шей Гилджес-Александер повторил рекорд Карри
Шей Гилджес-Александер установил уникальное достижение, повторив рекорд Стефена Карри, который он оформил в 2016 году.
В решающем седьмом матче Западной конференции против Спёрс защитник набрал 35 очков и 9 передач, тем самым став вторым разыгрывающим в истории, набравшим столько очков.
Ранее набрать 35+ очков в финале конференции удавалось только Стефену Карри в матче против Оклахома-Сити, тогда Уорриорз вышли в финал НБА.
Добавим, что такой результативности от лидера Тандер не хватило, и в финал вышел Сан-Антонио, который сыграет против Нью-Йорк Никс.
Также уникальное достижение покорилось Никс в постсезоне НБА.
