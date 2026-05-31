Необычное достижение в третьем круге Ролан Гаррос

Нетипичный статистический рекорд Открытой эры.
Сегодня, 12:15       Автор: Валентина Чорноштан
Ролан Гаррос / Getty Images

На Ролан Гаррос установлен исторический рекорд Открытой эры.

В третьем круге турнира 9 из 16 матчей завершились в пяти сетах. Это первый случай в истории турниров Большого шлема.

Отмечается, что это впервые, когда минимум половина поединков на этой стадии дошла до максимальной дистанции.

Также среди проигравших в пятисетовых матчах оказался легендарный Новак Джокович.

К слову, Свитолина уверенно обыграла Корпач и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос.

