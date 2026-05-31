Необычное достижение в третьем круге Ролан Гаррос
На Ролан Гаррос установлен исторический рекорд Открытой эры.
В третьем круге турнира 9 из 16 матчей завершились в пяти сетах. Это первый случай в истории турниров Большого шлема.
Отмечается, что это впервые, когда минимум половина поединков на этой стадии дошла до максимальной дистанции.
1 - With Matteo Arnaldi and Raphael Collignon playing out an eighth five-setter in this third round, half (8/16) of the matches in a Men's Singles R32 at a GS event have gone to a fifth set for the first time in the Open Era. Nailbiters.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour— OptaAce (@OptaAce) May 30, 2026
Также среди проигравших в пятисетовых матчах оказался легендарный Новак Джокович.
К слову, Свитолина уверенно обыграла Корпач и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос.
