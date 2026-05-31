Звезда Милана объявил, что покинет клуб

Рафаэль Леау может оказаться в Турции.

Нападающий Милана Рафаэль Леау подтвердил, что сменит клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне "россонери" были недовольны португальцем и готовы избавиться от него по сниженной цене.

Этим летом подписать 26-летнего готов Галатасарай. Турецкий клуб заплатит Милану около 50 млн, а также готов платить Леау около 10 млн евро в год.

Сам же игрок уже подтвердил, что покинет команду.

Многое произошло, в том числе в последние месяцы, и, к счастью, мне удалось вписать свое имя в историю Милана. Разумеется, у каждого есть мечты, вызовы и цели, которых он хочет достичь. Все стремятся к новым испытаниям, к опыту в новом чемпионате, и если это случится, я буду очень счастлив и удовлетворен, потому что почувствую: я выполнил свою работу.

Ранее также сообщалось, что Маркус Рэшфорд не намерен покидать Барселону.

