Формула-1 вводит дополнительные ограничения на Гран-при Монако

Изменяет правила ради безопасности.
Сегодня, 10:24       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Монако 2025 / Getty Images
На Гран-при Монако будет действовать дополнительное ограничение на использование электрической мощности силовой установки, сообщает Motorsport.

Отмечается, что если обычно болиды могут использовать полную мощность батареи в 350 кВт до скорости 290 км/ч, то в Монако этот лимит снизят до 200 км/ч, тем самым мощность MGU-K начнёт снижаться, а к 300 км/ч дополнительная электрическая мощность будет сведена к нулю.

Помимо этого, также будет ограничен и режим обгона, то есть даже при его активации мощность батареи в 350 кВт будет доступна только до 200 км/ч.

Источник добавляет, что всё это делается по соображениям безопасности из-за особенностей городской трассы, где много медленных поворотов и возможностей для рекуперации энергии.

Ранее Формула-1 лишила Гран-при Монако зон Straight Mode.

