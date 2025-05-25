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Автоспорт

"Здесь невозможно бороться": Ферстаппен раскритиковал трассу в Монако

Макс сравнил гонку с заездом в популярной игре.
25 мая, 21:24       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен остался не в восторге от Гран-при Монако.

Напомним, нидерландец финиишровал лишь четвертым, хотя в целом гонке вовсе не было обгонов, даже несмотря на новое правило.

Макс заявил, что в Монако невозможно бороться, а саму гонку сравнил с заездом в Mario Kart.

Здесь невозможно бороться. Неважно, что делать, один пит-стоп, десять пит-стопов.

Даже в конце, когда я лидировал, мои шины полностью износились, и все равно было невозможно совершить обгон.

Сегодня в болиде Ф-1 можно обогнать только машину Ф-2. Я все понимаю, но не думаю, что это работает. Мы практически гонялись как в Mario Kart. Значит, надо что-то устанавливать на болиды – может, чтобы кидаться бананами. Делать так, чтобы трасса становилась скользкой

Стоит отметить, что менее резко, но все в том же ключе высказались и другие пилоты.

С результатами Гран-при Монако вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако Макс Ферстаппен

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