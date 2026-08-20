Инсайдер раскрыл новую зарплату Ферстаппена

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен получил солидные условия нового контракта, пишет Марк Лимаше.

Напомним, что накануне пилот подписал новое соглашение до 2030 года.

К тому же Ферстаппен почти в два раза увеличил свою зарплату.

Как пишет журналист, четырехкратный чемпион мира теперь будет зарабатывать около 115 млн долларов в год. Из которых 92 - зарплата, а еще более 20 млн в виде бонусов.

Напомним, что в этот уикэнд состоится Гран-при Нидерландов.

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