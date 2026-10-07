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Динамо объявило о продлении контракта со своим кипером

Руслан Нещерет подписал пятилетнее соглашение.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Руслан Нещерет / fcdynamo.kiev.ua
Руслан Нещерет / fcdynamo.kiev.ua

Вратарь Динамо Руслан Нещерет подписал с клубом новый контракт.

24-летний украинец согласовал с киевским клубом пятилетний контракт, финансовая сторона сделки не разглашается.

Напомним, что Нещерет - воспитанник Динамо, дебютировавший за первую команду в 2020 году.

С тех пор вратарь провел за столичный клуб 95 матчей и дважды становился чемпионом Украины.

Ранее также сообщалось, что Чернигов стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины.

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