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Чернигов совершил камбэк с 0:2 и стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины

В перенесенном матче 1/16 финала команда на выезде обыграла Тростянец со счетом 4:2, отыгравшись после двух пропущенных мячей в первом тайме.
Сегодня, 13:49       Автор: Сергей Носенко
ФК Чернигов
ФК Чернигов

Встреча должна была состояться еще 17 сентября, однако была перенесена из-за продолжительной воздушной тревоги. 6 октября команды вновь не сразу смогли начать игру из-за тревоги, но в итоге матч в Тростянце состоялся.

Хозяева поля уверенно начали встречу и к середине первого тайма получили преимущество в два мяча. На 23-й минуте Руслан Буряк открыл счет ударом головой, а на 36-й минуте форвард оформил дубль — 2:0.

После перерыва на 46-й минуте Максим Шумило сократил отставание, а затем гости забили еще трижды. Андрей Новиков отличился на 76-й и 83-й минутах, после чего Денис Безбородько установил окончательный счет на 90+3-й минуте — 4:2. 

Чернигов в результате присоединился к остальным участникам 1/8 финала и сыграет на следующей стадии против Эпицентра. Матчи 1/8 финала запланированы на 27–29 октября.

Кубок Украины. 1/16 финала

Тростянец — Чернигов — 2:4 (2:0)

Голы: Буряк, 23, 36 — Шумило, 46, Новиков, 76, 83, Безбородько, 90+3.

Напомним, клуб УПЛ получил трансферный бан от ФИФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фк Чернигов

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