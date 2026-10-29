Эпицентр выбил Чернигов из Кубка Украины, забив победный гол на 86-й минуте
Встреча началась 28 октября в Чернигове, однако из-за продолжительной воздушной тревоги команды успели провести лишь 22 минуты. При счете 0:0 матч перенесли на следующий день, а доигрывание состоялось на стадионе Арсенал-Арена в поселке Счастливое Киевской области.
После возобновления игры Эпицентр открыл счет на 24-й минуте: Николай Миронюк завершил атаку своей команды. Чернигов ответил голом Джилиндо Безгубченко в компенсированное время первого тайма — 45+2-я минута.
Развязка наступила незадолго до финального свистка. На 86-й минуте Максим Евпак, появившийся на поле со скамейки запасных, забил второй гол Эпицентра и принес команде путевку в четвертьфинал.
Для Чернигова, выступающего в Первой лиге, это поражение означает завершение кубкового пути. В прошлом сезоне команда дошла до финала турнира, где уступила киевскому Динамо со счетом 1:3.
Кубок Украины. 1/8 финала
Чернигов — Эпицентр — 1:2
Голы: Безгубченко, 45+2 — Миронюк, 24, Евпак, 86.
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