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Эпицентр выбил Чернигов из Кубка Украины, забив победный гол на 86-й минуте

Эпицентр обыграл Чернигов со счетом 2:1 в перенесенном матче 1/8 финала Кубка Украины и вышел в четвертьфинал турнира.
Вчера, 14:09       Автор: Сергей Носенко
ФК Эпицентр / facebook
ФК Эпицентр / facebook

Встреча началась 28 октября в Чернигове, однако из-за продолжительной воздушной тревоги команды успели провести лишь 22 минуты. При счете 0:0 матч перенесли на следующий день, а доигрывание состоялось на стадионе Арсенал-Арена в поселке Счастливое Киевской области.

После возобновления игры Эпицентр открыл счет на 24-й минуте: Николай Миронюк завершил атаку своей команды. Чернигов ответил голом Джилиндо Безгубченко в компенсированное время первого тайма — 45+2-я минута.

Развязка наступила незадолго до финального свистка. На 86-й минуте Максим Евпак, появившийся на поле со скамейки запасных, забил второй гол Эпицентра и принес команде путевку в четвертьфинал.

Для Чернигова, выступающего в Первой лиге, это поражение означает завершение кубкового пути. В прошлом сезоне команда дошла до финала турнира, где уступила киевскому Динамо со счетом 1:3.

Кубок Украины. 1/8 финала

Чернигов — Эпицентр — 1:2

Голы: Безгубченко, 45+2 — Миронюк, 24, Евпак, 86.

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