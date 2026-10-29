Милан готовит новый контракт для молодого таланта

Новое соглашение также может предусматривать опцию продления еще на один сезон и существенное повышение зарплаты.

Полузащитник Милана Альфаджо Сиссе близок к продлению контракта с клубом до 2031 года.

По информации инсайдера Николò Скиры, стороны приближаются к договоренности о контракте до 2031 года с возможностью продления до 2032-го. Ожидается, что годовой оклад 19-летнего футболиста увеличится с 750 тысяч до 1,8 миллиона евро.

🚨 Excl. - Alphadjo #Cisse is getting closer to extend his contract with #ACMilan until 2031 + option for 2032. Ready also an increase in salary from €0,75M to €1,8M/year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2026

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что руководство Милана уже начало работу над новым соглашением с игроком. Клуб рассчитывает договориться с его представителями до конца 2026 года. При этом итальянское издание отмечало, что финансовые условия еще предстояло согласовать.

Сиссе перешел в Милан из Вероны в феврале 2026 года, после чего завершил сезон в аренде в Катандзаро. В нынешнем сезоне молодой полузащитник привлек внимание результативной игрой, в том числе оформив хет-трик в матче Лиги Европы против Зальцбурга, который завершился победой итальянской команды со счетом 4:0.

Напомним, что Роналду обошел Месси в голосовании за "Золотой мяч всех времен".

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