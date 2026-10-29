iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан готовит новый контракт для молодого таланта

Новое соглашение также может предусматривать опцию продления еще на один сезон и существенное повышение зарплаты.
Сегодня, 11:25       Автор: Сергей Носенко
Альфаджо Сиссе / Getty Images
Альфаджо Сиссе / Getty Images

Полузащитник Милана Альфаджо Сиссе близок к продлению контракта с клубом до 2031 года.

По информации инсайдера Николò Скиры, стороны приближаются к договоренности о контракте до 2031 года с возможностью продления до 2032-го. Ожидается, что годовой оклад 19-летнего футболиста увеличится с 750 тысяч до 1,8 миллиона евро.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что руководство Милана уже начало работу над новым соглашением с игроком. Клуб рассчитывает договориться с его представителями до конца 2026 года. При этом итальянское издание отмечало, что финансовые условия еще предстояло согласовать.

Сиссе перешел в Милан из Вероны в феврале 2026 года, после чего завершил сезон в аренде в Катандзаро. В нынешнем сезоне молодой полузащитник привлек внимание результативной игрой, в том числе оформив хет-трик в матче Лиги Европы против Зальцбурга, который завершился победой итальянской команды со счетом 4:0.

Напомним, что Роналду обошел Месси в голосовании за "Золотой мяч всех времен".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сиссе

Статьи по теме

Завершивший карьеру Сиссе решил стать диджеем Завершивший карьеру Сиссе решил стать диджеем
Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры
Сиссе забил самый странный гол в истории китайской Суперлиги Сиссе забил самый странный гол в истории китайской Суперлиги
Тхэкводно. Ивуариец Сиссе и японка Хери О - олимпийские чемпионы Тхэкводно. Ивуариец Сиссе и японка Хери О - олимпийские чемпионы

Видео

Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины
Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 1/8 финала Кубка Украины, Заря — Кривбасс, Карпаты — Александрия, матч Фиорентины и Аталанты
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Лига наций13:35
УЕФА оштрафовал Финляндию за баннер с Лукашенко
Европа13:30
Компани выписали из больницы
Футбол12:58
В США вызвали полицию из-за ребенка, который слишком хорошо играл в футбол
Бокс12:17
Дюбуа может провести титульный бой с Паркером
Европа11:25
Милан готовит новый контракт для молодого таланта
НБА11:00
НБА: Лейкерс уверенно обыграли Клипперс, Детройт победил Шарлотт, победы Нью-Йорка и Сан-Антонио
НХЛ10:18
НХЛ: Вашингтон обыграл Филадельфию, Эдмонтон разгромил Калгари, победы Колорадо и Сиэтла
Футбол09:44
Роналду обошел Месси в голосовании за "Золотой мяч всех времен"
Украина08:52
Экс-футболист Шахтера оказался в Болгарии после сообщений о мобилизации
Европа08:20
Футбол сегодня: 1/8 финала Кубка Украины, Заря — Кривбасс, Карпаты — Александрия, матч Фиорентины и Аталанты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK