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Автоспорт

Антонелли практически гарантирован титул в Мексике

Итальянец в шаге от чемпионства.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли имеет огромные шансы досрочно оформить чемпионский титул в Мексике.

На текущий момент итальянец опережает Расселла на 123 балла, а Хэмилтона - на 124.

Чтобы досрочно завоевать титул Кими нужно сохранить 100-очковый разрыв. Это возможно при достижение любого из трех условий: 

  • ни Расселл, ни Хэмилтон не одержат победу;
  • Кими финиширует девятым или выше, а Расселл выиграет;
  • Кими финиширует десятым или выше, а Хэмилтон выиграет.

Все остальные пилоты уже потеряли даже математические шансы на победу.

С расписанием Гран-при Мексику вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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