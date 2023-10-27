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Гран-при Мексики: расписание и результаты

В Мехико пройдет двадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Вчера, 22:42
Гран-при Мексики / Getty Images
Гран-при Мексики / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), который по итогам Гран-при Японии досрочно завоевал свой шестой кубок. А действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (3 титула) по итогам гонки в Катаре выиграл свой третий титул.

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Трасса и статистика

Самый первый Гран-при Мекскики состоялся в 1962 году, а уже в следующем году он попал в календарь Формулы 1, где продержался до 1970 года. Однако затем гонка была исключена из календаря из-за плохих условий безопасности для зрителей.

После того, как был построен новый пит-лейн, а условия безопасности были улучшены, Гран-при вернулся в "королевские гонки" в 1986 году. Начиная с 1993 года и вплоть до 2014 года заезд в Мехико не проводился (опять из-за безопасности). Проведение гонки было возобновлено в 2015 году.

Конфигурация автодрома имени братьев Родригес
Конфигурация автодрома имени братьев Родригес

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Макс Ферстаппен (4 победы), а рекордсменами среди команд являются Лотус и Ред Булл (по 4).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 71 круг (305 354 м). Длина одного круга составляет 4 304 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Мексики-2023

Пятница, 27 октября

Первая практика

Суббота, 28 октября

  • 01:00 - вторая практика
  • 20:30 - третья практика

Воскресенье, 29 октября 

  • 00:00 - квалификация
  • 22:00 - Гран-при Мексики

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Мексики

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