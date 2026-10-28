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Гран-при Мексики: расписание и результаты

В Мехико пройдет девятнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Вчера, 19:10
Гран-при Мексики / Getty Images
Гран-при Мексики / Getty Images

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Расписание и результаты заездов Гран-при Мексики-2026

Пятница, 24 октября

  • 20:30 Первая практика

Суббота, 25 октября

  • 00:00 Вторая практика
  • 19:30 Третья практика
  • 23:00 Квалификация

Воскресенье, 26 октября 

  • 22:00 Гран-при Мексики

 

Трасса и статистика

Самый первый Гран-при Мексики состоялся в 1962 году, а уже в следующем году он попал в календарь Формулы 1, где продержался до 1970 года. Однако затем гонка была исключена из календаря из-за плохих условий безопасности для зрителей.

После того, как был построен новый пит-лейн, а условия безопасности были улучшены, Гран-при вернулся в "королевские гонки" в 1986 году. Начиная с 1993 года и вплоть до 2014 года заезд в Мехико не проводился (опять из-за безопасности). Проведение гонки было возобновлено в 2015 году.

Конфигурация автодрома имени братьев Родригес
Конфигурация автодрома имени братьев Родригес

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Макс Ферстаппен (5 побед), а рекордсменом среди команд является Ред Булл (5).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 71 круг (305 354 м). Длина одного круга составляет 4 304 м.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Мексики

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