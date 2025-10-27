Прощальный подарок для Феррари: Марко нашел "спасителя" Леклера от Ферстаппена

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен финишировал третьим на Гран-при Мексики на хвосте монегаска Шарля Леклера из Феррари. Советник австрийской конюшни Хельмут Марко выделил любопытное стечение обстоятельств для такого итога, сообщает RacingNews365.

"Макс невероятно отыграл позиции в гонке. В среднем он ехал на 0,5-0,6 секунды быстрее на круге. Мы убеждены на 100 %, что он сумел бы финишировать вторым. Но Карлос Сайнс сделал Феррари что-то вроде прощального подарка.

Мы знали, что если в гонке наш темп окажется хорошим, то Макс приложит все усилия и будет стремиться догнать конкурентов. В итоге мы забыли обо всех проблемах, а Макс атаковал на пределе", – заявил Марко.

Ферстаппен под конец этапа быстро настигал Леклера и собирался атаковать. Однако, за несколько кругов до финиша дирекция гонки объявила виртуальный сейфти-кар. Причина – остановка пилота Уильямс Сайнса в опасном месте.

Напомним, пилот Макларен Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и стал лидером сезона-2025.

