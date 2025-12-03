iSport.ua
Макс Ферстаппен выделил ключевую роль Ханны Шмитц в борьбе за титул

Стратег Ред Булл получила высокую оценку.
Вчера, 17:50       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен поделился своими мыслями касательно главного стратега команды Ханны Шмитц перед финалом сезона-2025 в Абу-Даби.

Добавим, что на Гран-при Катара за счет верной тактики Ферстаппен одержал победу и сократил отставание от лидера чемпионата Ландо Норриса до 12 очков.

"У нас с Ханной долгие рабочие отношения. Мы вместе пережили несколько потрясающих моментов и провели отличные гонки.

Она очень хороша в своем деле, так что мы уверены в ней. Здорово начинать гонку, зная, что она на пит-уолл. У нас очень хорошо налажена коммуникация, все максимально прямолинейно. Мне это нравится", – цитирует нидерландца GPblog.

Финальное Гран-при в Абу-Даби пройдет 7 декабря.

