Макс Ферстаппен выделил ключевую роль Ханны Шмитц в борьбе за титул

Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен поделился своими мыслями касательно главного стратега команды Ханны Шмитц перед финалом сезона-2025 в Абу-Даби.

Добавим, что на Гран-при Катара за счет верной тактики Ферстаппен одержал победу и сократил отставание от лидера чемпионата Ландо Норриса до 12 очков.

"У нас с Ханной долгие рабочие отношения. Мы вместе пережили несколько потрясающих моментов и провели отличные гонки.

Она очень хороша в своем деле, так что мы уверены в ней. Здорово начинать гонку, зная, что она на пит-уолл. У нас очень хорошо налажена коммуникация, все максимально прямолинейно. Мне это нравится", – цитирует нидерландца GPblog.

Финальное Гран-при в Абу-Даби пройдет 7 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!