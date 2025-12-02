Ред Булл объявил состав пилотов на сезон-2026
Нидерландец Макс Ферстаппен получил нового партнера по команде. В следующем сезоне цвета конюшни Ред Булл будет защищать Изак Аджар.
Французский пилот только в этом году дебютировал в Формуле-1. Впрочем, за рулем Рейсинг Буллз Аджар стал вторым лучшим гонщиком в системе "красных быков". Он набрал 51 очко в сезоне-2025.
Our Driver Line-up for 2026 ⏩️@Max33Verstappen 🤝 @Isack_Hadjar— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 2, 2025
Read more here 🔗 https://t.co/mvEMyB7JC0 pic.twitter.com/1LLcYUel81
Лучшим результатом Аджара в дебютной кампании стало 3-е место на Гран-при Нидерландов. Еще дважды француз финишировал шестым. Актуальный второй пилот Ред Булл – японец Юки Цунода – будет резервным гонщиком.
Тем временем конюшня Макларен подписала чемпиона Формулы-2 Леонардо Форнароли.
