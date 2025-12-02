iSport.ua
Ред Булл объявил состав пилотов на сезон-2026

Ожидания обозревателей подтвердились.
Сегодня, 17:14       Автор: Антон Федорцив
Изак Аджар / Red Bull Content Pool

Нидерландец Макс Ферстаппен получил нового партнера по команде. В следующем сезоне цвета конюшни Ред Булл будет защищать Изак Аджар.

Французский пилот только в этом году дебютировал в Формуле-1. Впрочем, за рулем Рейсинг Буллз Аджар стал вторым лучшим гонщиком в системе "красных быков". Он набрал 51 очко в сезоне-2025.

Лучшим результатом Аджара в дебютной кампании стало 3-е место на Гран-при Нидерландов. Еще дважды француз финишировал шестым. Актуальный второй пилот Ред Булл – японец Юки Цунода – будет резервным гонщиком.

Тем временем конюшня Макларен подписала чемпиона Формулы-2 Леонардо Форнароли.

