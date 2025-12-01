iSport.ua
Автоспорт

Ред Булл раскрыл дату объявления второго пилота

Интрига вскоре завершится.
Вчера, 00:51       Автор: Антон Федорцив
Изак Аджар и Юки Цунода / Red Bull Content Pool
Изак Аджар и Юки Цунода / Red Bull Content Pool

Конюшня Ред Булл назовет напарника Макса Ферстаппена на сезон-2026 до финального этапа года. Руководитель команды Лоран Мекис анонсировал заявление на 2 декабря, сообщает Motorsport.

"Могу вам сказать только то, что мы будем придерживаться своего плана и объявим состав пилотов Ред Булл в грядущий вторник. Мы уверены, что это объявление не повлияет на сосредоточенность команды относительно наилучшего выступления на Гран-при Абу-Даби", – рассказал функционер.

Обозреватели главным претендентом на место в Ред Булле называют Изака Аджара. Француз в этом году дебютировал в Формуле-1 за рулем Рейсинг Буллз. Пока он завоевал больше очков, чем другие пилоты системы Ред Булл – Юки Цунода и Лиам Лоусон.

К слову, ранее действующий чемпион Ферстаппен прокомментировал неожиданную победу на Гран-при Катара.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Лоран Мекис

