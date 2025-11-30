iSport.ua
Ферстаппен прокомментировал неожиданную победу в Катаре

Действующий чемпион воспользовался ошибками Макларен.
30 ноября, 21:59       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен триумфовал на Гран-при Катара. Нидерландец опередил гонщиков конюшни Макларен и поделился мыслями о победе, сообщает Sky Sports.

"Я даже не ожидал победы. Мы не были на одном уровне с Макларен, если говорить о темпе, но приняли правильное решение заехать (в боксы – ред.) под автомобиль безопасности. Это позволило без последствий сделать пит-стоп, что и решило судьбу гонки.

Резину ожидали два длительных отрезка трассы после пит-стопа, но мы прекрасно справились со своей работой. Этот ход с пит-стопом обеспечил мне победу", – рассказал Ферстаппен.

Нидерландский гонщик сохранил шансы на титул перед финальным этапом. Ландо Норрис из Макларен имеет в активе 408 очков, а пилот Ред Булл – 396 пунктов. Также в гонке остался напарник британца Оскар Пиастри (392 очка).

Тем временем итальянец Леонардо Форнароли завоевал чемпионский титул в Формуле-2.

