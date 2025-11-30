iSport.ua
В Формуле-2 определился досрочный чемпион

Леонардо Форнароли выиграл свой второй титул подряд.
Сегодня, 15:19       Автор: Андрей Безуглый
Леонардо Форнароли / Getty Images
Леонардо Форнароли / Getty Images

Пилот Инвикты Леонардо Форнароли оформил досрочный чемпионский титул Формулы-2.

Это случилось по итогам этапа в Катаре, где итальянец финишировал на второй позиции, став недосягаемым для соперников.

Интересно, что это первый полноценный сезон Форнароли в Формуле-2. В прошлом сезоне он стал чемпионом Формулы-3.

При этом 20-летний пилот не является членом юниорских программ команд Формулы-1. Ранее Форнароли проводил тесты в Формуле-Е.

Напомним, что сегодня Ландо Норрис также может оформить досрочное чемпионство.

