В Формуле-2 определился досрочный чемпион

Пилот Инвикты Леонардо Форнароли оформил досрочный чемпионский титул Формулы-2.

Это случилось по итогам этапа в Катаре, где итальянец финишировал на второй позиции, став недосягаемым для соперников.

Интересно, что это первый полноценный сезон Форнароли в Формуле-2. В прошлом сезоне он стал чемпионом Формулы-3.

При этом 20-летний пилот не является членом юниорских программ команд Формулы-1. Ранее Форнароли проводил тесты в Формуле-Е.

Напомним, что сегодня Ландо Норрис также может оформить досрочное чемпионство.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!