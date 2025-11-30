Условия титула Норриса на Гран-при Катара
Пилот Макларен может оформить досрочный титул в Лусаиле.
Пилот Макларен Ландо Норрис может стать чемпионом мира-2026 уже на Гран-при Катара.
Напомним, что на текущий момент на титул претендуют трое пилотов, но только Норрис может оформить досрочное чемпионстве в Лусаиле.
На текущий момент Норрис опережает на 22 очка своего напарника Оскара Пиастри и на 25 - Макса Ферстаппена.
В случае победы в гонке Ландо станет чемпионом, независимо от результатов своих соперников. Однако также вероятно и другие сценарии чемпионства.
- финиширует вторым, Ферстаппен не выиграет, а Пиастри не попадет в топ-3
- финиширует третьим, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-4
- финиширует четвертым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-6
- финиширует пятым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-7
- финиширует шестым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-7
- финиширует седьмым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-8
- финиширует восьмым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в очки
Напомним, что Гран-при Катара состоится в воскресенье, 30 ноября в 18:00 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!