iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Условия титула Норриса на Гран-при Катара

Пилот Макларен может оформить досрочный титул в Лусаиле.
Сегодня, 00:29       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис может стать чемпионом мира-2026 уже на Гран-при Катара.

Напомним, что на текущий момент на титул претендуют трое пилотов, но только Норрис может оформить досрочное чемпионстве в Лусаиле.

На текущий момент Норрис опережает на 22 очка своего напарника Оскара Пиастри и на 25 - Макса Ферстаппена.

В случае победы в гонке Ландо станет чемпионом, независимо от результатов своих соперников. Однако также вероятно и другие сценарии чемпионства.

  • финиширует вторым, Ферстаппен не выиграет, а Пиастри не попадет в топ-3
  • финиширует третьим, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-4
  • финиширует четвертым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-6
  • финиширует пятым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-7
  • финиширует шестым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-7
  • финиширует седьмым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-8
  • финиширует восьмым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в очки

Напомним, что Гран-при Катара состоится в воскресенье, 30 ноября в 18:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

Статьи по теме

Марко озвучил преимущество Ферстаппена перед Норрисом Марко озвучил преимущество Ферстаппена перед Норрисом
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
Андреа Стелла: "Ландо и Пиастри получат равные шансы на чемпионство" Андреа Стелла: "Ландо и Пиастри получат равные шансы на чемпионство"
Макларен лишился очков. Норрис и Пиастри исключены из итогов гонки Макларен лишился очков. Норрис и Пиастри исключены из итогов гонки

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Цыганков и Ванат сыграют с Реалом, Рома Довбика встретится с Наполи, а Челси и Арсенал сойдутся в дерби
просмотров
УПЛ: Рух переиграл Александрию, Металлист 1925 потерял очки с Эпицентром, а Полесье победило Зарю
просмотров

Последние новости

Формула 120:55
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Европа20:29
Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом
Украина19:58
Полесье одолело Зорю дома
Формула 119:47
Гран-при Катара: Ферстаппен выиграл гонку, опередив Пиастри и Сайнса
Формула 119:34
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса
Биатлон18:56
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету
Украина18:25
УХЛ: Кременчуг уничтожил Шторм
Киберспорт18:19
NaVi пробились в основную часть BLAST Slam V
НБА17:59
Голден Стэйт подписал Карри-младшего
Европа17:58
Дебютный гол Исака в АПЛ принес Ливерпулю победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK