Марко озвучил преимущество Ферстаппена перед Норрисом

Функционер подбросил хворост в пламя чемпионской гонки.
27 ноября, 23:15       Автор: Антон Федорцив
Советник конюшни Ред Булл Хельмут Марко выделил преимущество Макса Ферстаппена в борьбе за титул. Эксцентричный менеджер убежден в психологической устойчивости нидерландца, сообщает F1 Oversteer.

"Макс – тот, кто сохраняет хладнокровие. Ландо затормозил слишком поздно, и вдруг он оказался впереди. Норрис выиграл старт рядом с Расселлом, он выиграл тогда, когда Леклер был рядом с ним, но проиграл старт, когда Макс был рядом.

Это демонстрирует, что психологическое давление уже имеется, что, конечно, работает в нашу пользу. В конце концов, речь идет о душевной стойкости, а также об образе – у Макса он есть", – заявил Марко.

После триумфа на Гран-при Лас-Вегаса Ферстаппен догнал по очкам пилота Макларен Оскара Пиастри. Оба набрали по 366 пунктов. Лидер общего зачета – Ландо Норрис из Макларен (390 баллов).

Кстати, немец Себастьян Феттель выделил преимущество Ферстаппена в чемпионской гонке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гельмут Марко

