iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феттель назвал ключевое преимущество Ферстаппена в чемпионской гонке

Макс уже побеждал.
Вчера, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, в чем по его мнению состоит преимущество Макса Ферстаппена.

Напомним, что нидерландец все еще сохраняет шансы защитить чемпионский титул.

Феттель считает, что у Макса есть опыт подобных ситуаций. Он уже выигрывал чемпионство, а потому меньше ощущает давление, чем его соперники.

Макс уже становился чемпионом Формулы-1. То есть, в мире вообще очень мало людей, которым удалось выиграть чемпионат столько же раз, сколько Максу. Мне повезло в достаточной степени, и я могу об этом говорить – пару раз я и сам побеждал.

И лично в моем случае наибольшее облегчение принес именно первый титул. Потому что это как первая победа в гонке, ты про себя понимаешь, что способен побеждать. И после первой победы ты говоришь себе, что хочешь побеждать еще, хочешь выиграть чемпионат.

Максу не нужно кому-либо доказывать то, что он способен выиграть чемпионат. К тому же в его положении догоняющего он думает про себя примерно так: "Ладно, мне нужно все сделать идеально. А там посмотрим, получится или нет. Если да – здорово. Если нет – ну, значит нет"

Ранее также Мик Шумахер прокомментировал свое будущее.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Андреа Стелла: "Ландо и Пиастри получат равные шансы на чемпионство" Андреа Стелла: "Ландо и Пиастри получат равные шансы на чемпионство"
Ферстаппен озвучил ожидания от Гран-при Катара Ферстаппен озвучил ожидания от Гран-при Катара
Отец Ферстаппена оценил шансы сына на чемпионство после ошибок Макларена Отец Ферстаппена оценил шансы сына на чемпионство после ошибок Макларена
Макс Ферстаппен выиграл гонку в Лас-Вегасе, Норрис - второй Макс Ферстаппен выиграл гонку в Лас-Вегасе, Норрис - второй

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
Европа15:47
Ключевой полузащитник Барселоны пропустит ближайшие матчи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK