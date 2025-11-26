Феттель назвал ключевое преимущество Ферстаппена в чемпионской гонке

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, в чем по его мнению состоит преимущество Макса Ферстаппена.

Напомним, что нидерландец все еще сохраняет шансы защитить чемпионский титул.

Феттель считает, что у Макса есть опыт подобных ситуаций. Он уже выигрывал чемпионство, а потому меньше ощущает давление, чем его соперники.

И лично в моем случае наибольшее облегчение принес именно первый титул. Потому что это как первая победа в гонке, ты про себя понимаешь, что способен побеждать. И после первой победы ты говоришь себе, что хочешь побеждать еще, хочешь выиграть чемпионат.

Максу не нужно кому-либо доказывать то, что он способен выиграть чемпионат. К тому же в его положении догоняющего он думает про себя примерно так: "Ладно, мне нужно все сделать идеально. А там посмотрим, получится или нет. Если да – здорово. Если нет – ну, значит нет"