Шумахер рассказал о своих планах на собственную карьеру

Мик надеялся на место в Кадиллак.
Вчера, 14:50       Автор: Андрей Безуглый
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Экс-пилот Формулы-1 Мик Шумахер рассказал о своих планах.

По словам гонщика, он до последнего был кандидатом на место в Кадиллак, но в итоге команда приняла другое решение.

Сейчас же перед ним стоит новая задача: доказать себе и окружающим, что он все еще может быть стабильным и быстрым пилотом.

Думаю, что во многих смыслах ситуация и правда была весьма непростой. Но при этом я вполне понимаю причины, по которым в Кадиллак решили пойти другим путем.

На основе всей полученной информации я могу говорить о том, что до самого конца оставался в числе претендентов на место в Кадиллак. Но команда решила пойти другим путем, и это совершенно нормально. Я же после этого должен был все обдумать и понять, что мне делать дальше?

Хочу ли я продолжать попытки вернуться в Формулу-1, или же я хочу выступать в какой-то другой интересной мне гоночной серии? А именно – в гонках на болидах с открытыми колесами. К счастью, у меня появилась возможность для перехода в команду Рэйхол-Леттерман, и я очень этому рад.

Мне было интересно вернуться в гонке на болидах с открытыми колесами. И Индикар в данном случае является лучшим вариантом. Я должен доказать и себе, и окружающим, что я могу быть быстрым и построить долгосрочную карьеру. Так что решение далось просто

Ранее также в Кадиллак снова подчеркнули собственные амбиции.

