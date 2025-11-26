iSport.ua
Руководитель Кадиллака: "Мы пришли, чтобы создать успешную команду"

Команда сосредоточится на подготовке и развитии.
Вчера, 11:09       Автор: Валентина Чорноштан
Грэм Лоудон / Getty Images
Грэм Лоудон / Getty Images

Руководитель Кадиллака Грэм Лоудон рассказал для Racer об амбициях и задачах, которые ставит команда перед дебютом в Формуле-1.

"У нас есть несколько конкретных целей на следующий год. Нужно всё подготовить. Пока мы работаем таким образом. Но это вторично по сравнению с необходимостью оценить нашу способность контролировать все процессы.

Как мы со всем этим справимся? Это ключевой момент в следующем году. Как мы будем работать? Тот объём работ, который мы наметили на следующий год, - как извлечь из всего пользу?

С нашей поддержкой - как финансовой, так и технической, с нашим видением - амбиции команды, как мы уже говорили, безграничны. Так и должно быть.

Мы сможем справиться с лимитом бюджета. Неважно, в каком положении мы начнём следующий год, мы хотим продолжать развиваться конструктивным образом. Я знаю, каждая команда будет так говорить - но такова реальность. Мы работаем, исходя из своих амбиций.

Я знаю, насколько трудно выступать в Формуле-1. Нельзя просто прийти и победить команды, которые выступают здесь уже много лет. Эти команды невероятно хороши в своём деле. Мы их очень уважаем.

Но мы нанимаем хороших специалистов. И если будем хорошо работать, то построим хорошую команду. И это обострит конкуренцию. У нас вполне чёткая структура: мы здесь не просто так. Мы пришли, чтобы создать успешную команду Формулы-1. Вот наша задача".

Ранее сообщалось, что чемпион Формулы-2 покинул Астон Мартин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кадиллак

