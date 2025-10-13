Валттери Боттас о сотрудничестве с Пересом: "Главное – работать сообща"
О будущем сезоне с Пересом.
В следующем сезоне Формулы-1 к чемпионату присоединится новая команда, Кадиллак, пилотами которой станут Валттери Боттас и Серхио Перес.
Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящих выступлений:
"Для нас главное — работать сообща и помогать команде развиваться, не тратить слишком много времени на борьбу друг с другом. По-моему, именно это приоритет, и мы оба это понимаем. Но, опять же, будем надеяться, что мы будем близки по темпу — это поможет нам обоим стать лучше. Было бы здорово".
Также резервный пилот Мерседеса поделился мыслями о своём будущем напарнике:
"Думаю, мы хорошо сработаемся. Из нас получится отличная команда. Как напарники мы сможем поставить интересы команды на первое место — именно это ей нужно в первые годы. Он всегда был любезен со мной, и я всегда уважал его. Он классный парень. Кажется, с ним приятно работать — со мной тоже. Так что всё должно быть в порядке".
