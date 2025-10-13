iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Валттери Боттас о сотрудничестве с Пересом: "Главное – работать сообща"

О будущем сезоне с Пересом.
Сегодня, 14:54       Автор: Валентина Чорноштан
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

В следующем сезоне Формулы-1 к чемпионату присоединится новая команда, Кадиллак, пилотами которой станут Валттери Боттас и Серхио Перес.

Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящих выступлений:

"Для нас главное — работать сообща и помогать команде развиваться, не тратить слишком много времени на борьбу друг с другом. По-моему, именно это приоритет, и мы оба это понимаем. Но, опять же, будем надеяться, что мы будем близки по темпу — это поможет нам обоим стать лучше. Было бы здорово".

Также резервный пилот Мерседеса поделился мыслями о своём будущем напарнике:

"Думаю, мы хорошо сработаемся. Из нас получится отличная команда. Как напарники мы сможем поставить интересы команды на первое место — именно это ей нужно в первые годы. Он всегда был любезен со мной, и я всегда уважал его. Он классный парень. Кажется, с ним приятно работать — со мной тоже. Так что всё должно быть в порядке".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес Валттери Боттас Кадиллак

Статьи по теме

Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню
Внук двукратного чемпиона мира присоединился к Кадиллак Внук двукратного чемпиона мира присоединился к Кадиллак
Руководитель Кадиллак: Не знаю, будем ли мы конкурентоспособны в первом сезоне Руководитель Кадиллак: Не знаю, будем ли мы конкурентоспособны в первом сезоне
Кадиллак пригласил экс-руководителя Ауди Кадиллак пригласил экс-руководителя Ауди

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Европа17:44
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию
Киберспорт17:40
NaVi стартуют против росиян на BLAST Slam IV
Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
Теннис15:39
Неожданный дуэт. Теннисистки из России и Украины выиграли турнир в США
ЧМ-202615:16
Англия лишилась ключевого форварда перед отборочным матчем с Латвией
Формула 114:54
Валттери Боттас о сотрудничестве с Пересом: "Главное – работать сообща"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK